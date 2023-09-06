تونس: الشرطة تشن حملة اعتقالات وتقبض على الرئيس المؤقت لحركة النهضة المعارضة

وقال الحزب، "تم إلقاء القبض على رئيسه المؤقت منذر الونيسي، وتلاه بعد دقائق عبد الكريم الهاروني الذي وضع هذا الأسبوع قيد الإقامة الجبرية".

أعلن حزب النهضة التونسي المعارض أمس الثلاثاء أن الشرطة ألقت القبض على اثنين من قادته البارزين، في أحدث سلسلة اعتقالات تشمل معارضين في تونس.

وقال الحزب، "تم إلقاء القبض على رئيسه المؤقت منذر الونيسي، وتلاه بعد دقائق عبد الكريم الهاروني الذي وضع هذا الأسبوع قيد الإقامة الجبرية".

يأتي اعتقال الونيسي بعد نشر تسجيلات صوتية على وسائل التواصل الاجتماعي هذا الأسبوع منسوبة إليه اتهم فيها بعض مسؤولين في حزبه بالسعي للسيطرة على الحزب وبتلقي تمويلات غير مشروعة.

وكانت قد فتحت النيابة العامة الاثنين الماضي تحقيقا في التسجيلات، وقال الونيسي في مقطع فيديو على صفحته على فيسبوك إن "التسجيلات مفبركة".

ويرأس الهاروني مجلس شورى النهضة الهيئة الأعلى في الحزب الذي كان أكبر حزب سياسي في البرلمان الذي الرئيس قيس سعيد في 2021.

وألقت الشرطة القبض هذا العام زعيم الحزب راشد الغنوشي، أبرز منتقدي سعيد، فضلا عن عدد من مسؤولي الحزب الآخرين.