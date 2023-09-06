إسبانيا والمغرب يرفعان مستوى التنسيق القضائي المشترك لاعتراض الطائرات المسيرة المهربة للمخدرات

"منطقة المضيق وساحل سانلوكار دي باراميدا، تعتبر الأكثر تضررا من وجود المخدرات، خصوصا مع ظهور استخدام وسائل تكنولوجية جديدة وحديثة من قبل عصابات التهريب"

أعلنت المدعية العامة لمكافحة المخدرات في الأندلس بإسبانيا، آنا فيلاغوميز، عن إقامة اتصالات تنسيقية بين الهيئات القضائية في إسبانيا والمغرب لمعالجة مشتركة لاستراتيجيات وقف توزيع المخدرات من البلدان الإفريقية المتجهة إلى الساحل الأندلسي، مشيرة إلى أن "الواقع الجديد يستلزم المضي قدمًا لأن هناك مجالًا واسعا للعمل والتعاون المشترك بين المملكتين".

جاءت تصريحات المسؤولة الإسبانية في حوار لها معصحيفة "Hoy por Hoy Cádiz" الإسبانية، حيث أكدت على أن "منطقة المضيق وساحل سانلوكار دي باراميدا، تعتبر الأكثر تضررا من وجود المخدرات، خصوصا مع ظهور استخدام وسائل تكنولوجية جديدة وحديثة من قبل عصابات التهريب، موردة أنه "منذ بداية الوباء، استخدموا طائرات بدون طيار ذات قدرة على نقل ما يصل إلى عدة كيلوغرامات".

وفي السياق يواجه المغرب وإسبانيا تحديا جديدا فرضه التطور المعلوماتي والتكنولوجي، الذي سخّرته مافيات الاتجار في المخدرات، الحشيش والمؤثرات العقلية من وإلى القارتين العجوز والسمراء، ما استدعى رفع مستوى التنسيق المشترك بين البلدين لوقف عمليات التهريب التي باتت تعتمد بشكل كبير على الطائرات بدون طيار أو الدرونات في النقل.