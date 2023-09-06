بعد بريطانيا، كندا تحذر رعاياها بالمغرب من الاقتراب من الحدود البحرية مع الجزائر بعد مقتل شابين قرب السعيدية

كندا تحذر رعايها المقيمين أو السياح بالمغرب من محاولة العبور إلى الجزائر عن طريق البر أو البحر، وتجنب الإبحار بالقرب من الحدود البحرية حتى لا تتجاوزها

حذرت كندا في بيان، اليوم الأربعاء، مواطنيها السياح أو المقيمين بالمغرب من الاقتراب من الحدود البحرية مع الجزائر، أو محاولة العبور إلى الجزائر عن طريق البر أو البحر، وتجنب الإبحار بالقرب من الحدود البحرية حتى لا تتجاوزها، جاء ذلك عقب مقتل مغربيين برصاص خفر السواحل الجزائري.

ويأتي تحذير الحكومة الكندية بعد يومين فقط من تحذير الحكومة البريطانية عقب مقتل سائحين مغربيين، أحدهما الجنسية الفرنسية، برصاص خفر السواحل الجزائري.

وفتحت النيابة العامة بفرنسا تحقيقا على غرار ما تجريه النيابة العامة المغربية بعد وفاة سائحين، أحدهما فرنسي مغربي، يوم الثلاثاء المنصرم، إثر إطلاق نار من طرف خفر السواحل الجزائري.وقد عُهد بالتحقيق في جريمة القتل العمد إلى الفرقة الجنائية التابعة للشرطة القضائية في باريس.

وأعلن محامو عائلتي الضحيتين، الأحد المنصرم، تقديم شكوى في باريس بتهمة “القتل العمد والشروع في القتل العمد واختطاف سفينة وعدم مساعدة شخص في خطر”. وأكد المحامي حكيم شرقي أنه يجب رفع الدعوى يوم الثلاثاء.

وفي السياق ذاته أمرت النيابة العامة بوجدة ، نهاية شهر أغسطس/أب المنصرم، بفتح تحقيق بناء على تصريحات أحد الأشخاص الذي أكد أنه كان رفقة شباب آخرين ضحية حادث عنيف في عرض البحر، يعتقد أن الأشخاص الذين كانوا على متن دراجات مائية (جيت سكي) ضلوا سبيلهم في البحر خلال جولة بحرية.

وبحسب شهادة الفرنسي المغربي محمد قيسي، فقد ضل طريقه في البحر مع ثلاثة أشخاص آخرين خلال رحلة بالدراجة المائية. وأثناء مغادرتهم شاطئ السعيدية شمال شرق المغرب، اقترب منهم زورق لخفر السواحل الجزائري وأطلق النار عليهم. وقُتل الفرنسي المغربي بلال قيسي (29 عاماً)، وعبد العالي مشوار، وهو مغربي يبلغ من العمر 40 عاماً كان يعيش في فرنسا.

وكان مصدر مغربي قد أكد لـ i24NEWS أن الجيش الجزائري قتل شابين مغربيين لهما جنسية فرنسية رميا بالرصاص واعتقال الباقيين، كانوا في لحظات استجمام بشاطئ السعيدية على متن دراجتين مائيتين (جيتسكي)، قبل أن تجرفهم التيارات البحرية للمياه الإقليمية للجزائر.