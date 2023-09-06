الرئيس المؤقت للغابون: "علي بونغو لديه حرية السفر إلى الخارج"

"نظرا إلى وضعه الصحي، يتمتع رئيس الجمهورية السابق علي بونغو أونديمبا بحريّة التنقل، ويمكنه، إذا رغب في ذلك، السفر إلى الخارج لإجراء فحوصه الطبية".

قال الرئيس المؤقت للغابون بريس أوليغي نغيما في بيان، مساء اليوم الأربعاء، أن الرئيس الغابوني المخلوع علي بونغو "نظرا إلى وضعه الصحي، يتمتع رئيس الجمهورية السابق علي بونغو أونديمبا بحريّة التنقل، ويمكنه، إذا رغب في ذلك، السفر إلى الخارج لإجراء فحوصه الطبية".

وكان علي بونغو موضوعا رهن الإقامة الجبرية منذ أطاح به الجيش في انقلاب عسكري أبيض في 30 آب/أغسطس المنصرم بعد حكم استمرّ 14 عاماً، وذلك بعيد إعلان معسكره فوزه بولاية رئاسية جديدة في انتخابات قال الانقلابيون "إنّها مزوّرة".

وكان قائد الانقلاب في الغابون الجنرال بريس أوليغي نغيما، قد أدى، الإثنين المنصرم، اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية وأمام عدد من ضباط من الجيش وكبار رجال الدولة، كرئيس مؤقتا للبلاد للمرحلة الانتقالية.

واستولى ضباط من الجيش بقيادة نغيما على السلطة في 30 أغسطس/آب، بعد دقائق من إعلان فوز بونغو بولاية ثالثة في الانتخابات، وهي نتيجة ألغاها الانقلاب وقال إنها تفتقر إلى المصداقية.

وقال نغيما في كلمة بعد التنصيب، إن "نتائج الانتخابات الرئاسية كانت "مغلوطة"، وإن "الجيش هو المسؤول عن إحلال الأمن والسلام في البلاد".