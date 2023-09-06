English
Français
عربى

مذياعمجانا

مباشر

الرئيس المؤقت للغابون: "علي بونغو لديه حرية السفر إلى الخارج"

i24NEWS - AFP

دقيقة 4
يُظهر هذا الفيديو المأخوذ من مقطع فيديو غير مؤكد في مكان غير معلوم حصلت عليه وكالة فرانس برس في 30 أغسطس 2023، رئيس الغابون المخلوع علي بونغو أونديمبا، وهو يدعو "أصدقائه في جميع أنحاء العالم إلى إحداث بعض الضجيج" أثناء وجوده تحت الإقامة الجبرية.
UNKNOWN SOURCE / AFPيُظهر هذا الفيديو المأخوذ من مقطع فيديو غير مؤكد في مكان غير معلوم حصلت عليه وكالة فرانس برس في 30 أغسطس 2023، رئيس الغابون المخلوع علي بونغو أونديمبا، وهو يدعو "أصدقائه في جميع أنحاء العالم إلى إحداث بعض الضجيج" أثناء وجوده تحت الإقامة الجبرية.

"نظرا إلى وضعه الصحي، يتمتع رئيس الجمهورية السابق علي بونغو أونديمبا بحريّة التنقل، ويمكنه، إذا رغب في ذلك، السفر إلى الخارج لإجراء فحوصه الطبية".

قال الرئيس المؤقت للغابون بريس أوليغي نغيما في بيان، مساء اليوم الأربعاء، أن الرئيس الغابوني المخلوع علي بونغو "نظرا إلى وضعه الصحي، يتمتع رئيس الجمهورية السابق علي بونغو أونديمبا بحريّة التنقل، ويمكنه، إذا رغب في ذلك، السفر إلى الخارج لإجراء فحوصه الطبية".

Video poster

وكان علي بونغو موضوعا رهن الإقامة الجبرية منذ أطاح به الجيش في انقلاب عسكري أبيض في 30 آب/أغسطس المنصرم بعد حكم استمرّ 14 عاماً، وذلك بعيد إعلان معسكره فوزه بولاية رئاسية جديدة في انتخابات قال الانقلابيون "إنّها مزوّرة".

وكان قائد الانقلاب في الغابون الجنرال بريس أوليغي نغيما، قد أدى، الإثنين المنصرم، اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية وأمام عدد من ضباط من الجيش وكبار رجال الدولة، كرئيس مؤقتا للبلاد للمرحلة الانتقالية.

Video poster

واستولى ضباط من الجيش بقيادة نغيما على السلطة في 30 أغسطس/آب، بعد دقائق من إعلان فوز بونغو بولاية ثالثة في الانتخابات، وهي نتيجة ألغاها الانقلاب وقال إنها تفتقر إلى المصداقية.

Video poster

وقال نغيما في كلمة بعد التنصيب، إن "نتائج الانتخابات الرئاسية كانت "مغلوطة"، وإن "الجيش هو المسؤول عن إحلال الأمن والسلام في البلاد".

تلقت هذه المقالة 0 تعليق