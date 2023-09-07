قائد القوات المسلحة في السودان يصدر مرسوما بحل قوات "الدعم السريع"

"يأتي القرار نتيجة تمرد هذه القوات على الدولة، والانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها بحق المواطنين، والتخريب المتعمد للبنية التحتية للبلاد"

أصدر رئيس مجلس السيادة في السودان قائد القوات المسلحة عبد الفتاح البرهان برارات بحل قوات الدعم السريع شبه العسكرية بقيادة حميدتي وفق النشر في العربية، الأربعاء.

وعلل البيان القرار بأنه "يأتي نتيجة تمرد هذه القوات على الدولة، والانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها بحق المواطنين، والتخريب المتعمد للبنية التحتية للبلاد، بالإضافة إلى مخالفتها لأهداف ومهام ومبادئ إنشائها الواردة في قانون قوات الدعم السريع لعام 2017".

دفع التناحر بين الجيش الرسمي بقيادة البرهان وقوة الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو الولايات المتحدة في وقت سابق إلى الإعلان عن نيتها فرض عقوبات اقتصادية جديدة وقيوادا ‘لى التأشيرات "بحق الأطراف الذين يمارسون العنف" في السودان.

وكان وزير الخارجية الاميركي انتوني بلينكن اعلن في وقت سابق ان الولايات المتحدة "تنظر في خطوات يمكننا اتخاذها لتوضيح وجهات نظرنا حيال أي زعماء يقودون السودان في الاتجاه الخاطئ". وأوضح أن "طرفي النزاع" مسؤولان عن هذا الوضع.

Ashraf SHAZLY, Akuot Chol / AFP هذه المجموعة من الصور التي تم التقاطها في 18 أبريل 2023 تُظهر قائد الجيش السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان (يسار) في جوبا في 14 أكتوبر 2019 ومحمد حمدان دقلو (يمين) ، قائد القوات شبه العسكرية. قوات الدعم السريع ، مخاطبة وسائل الإعلام عند عودته من روسيا في مطار الخرطوم في 2 مارس 2022

وفي نهاية الشهر المنصرم، توجه البرهان الى مصر وبحث مع الرئيس عبد الفتاح السيسي تطورات الأوضاع في السودان، والجهود الرامية لتسوية الأزمة. ووفق المتحدث الرسمي فقد شهد اللقاء استعراض تطورات الأوضاع في السودان والتشاور حول الجهود الرامية لتسوية الأزمة على نحو يحافظ على سيادة ووحدة وتماسك الدولة السودانية وسط تعهد السيسي "بالمساندة الصادقة" علما أن مصر استقبلت سيلا من اللاجئين السودانيين.

ولم تصمد في هذا البلد 12 هدنة ضغطت أطراف دولية الى الإعلان عنها حقنا للدماء منذ اندلاع الأزمة، ما ينبئ بتواصل المعارك ومعاناة الشعب السوداني.