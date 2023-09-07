بمعدل رحلة واحدة أسبوعيا: إطلاق خط جوي جديد مباشر بين مدينتي الصويرة وتل أبيب

قصد التعريف بالمميزات السياحية التي تزخر بها وجهة الصويرة، وإبراز عراقة تاريخها، والذاكرة والثقافة اليهودية-المغربية التي تحفل بها مدينة الرياح.

أطلق المغرب وإإسرائيل، صباح اليوم الخميس، خطا جويا مباشرا من مطار بن غوريون سيربط بين مدينتي الصويرة وتل أبيب والذي ستؤمنه شركة الطيران الإسرائيلية "أركيا" بمعدل رحلة واحدة أسبوعيا، يأتي ذلك في إطار اتفاقية تفاهم تم التوقيع عليها في 18 يوليو/تموز المنصرم بين المكتب الوطني المغربي للسياحة وشركة الطيران ”أركيا“ للترويج للمغرب كوجهة في السوق الإسرائيلية.

وسيمكن الخط الجوي الجديد من ضخ دينامية جديدة في هذا التوجه، فضلا عن تشجيع السياحة والاقتصاد، ومواصلة إستراتيجية "Light In Action"، التي أطلقها المكتب الوطني المغربي للسياحة، لا سيما في مجال النقل الجوي وفتح خطوط مباشرة.

ويروم إطلاق الخط الجوي تطوير وتعزيز الربط الجوي بين المغرب وإسرائيل، وكذا الترويج للنشاط السياحي بين البلدين، بحضور رئيس مكتب الاتصال المغربي بتل أبيب عد الرحيم بيوض وعمدة مدينة الصويرة ومسؤولين من مطار بن غوريون وممثلي الفاعلين السياحيين. وقد التزمت "أركيا"، وهي ثاني أكبر شركة طيران إسرائيلية، بإحداث خط مباشر بين تل أبيب والصويرة، يوفر 11 ألف مقعدا.

وفي السياق اعتمد المكتب الوطني المغربي للسياحة والشركة الإسرائيلية للترويج لعملية إطلاق الخط الجديد تل أبيب-الصويرة، على عدة آليات تواصلية مشتركة متعددة القنوات ستبث على العديد من الوسائط الإعلامية (التلفزيون، الصحافة، الملصقات والمنصات الرقمية)، وذلك قصد التعريف بالمميزات السياحية التي تزخر بها وجهة الصويرة، وإبراز عراقة تاريخها، والذاكرة والثقافة اليهودية-المغربية التي تحفل بها مدينة الرياح.

ارتفعت زيارة المغاربة لإسرائيل بنسبة 66 في المئة سنويا، حيث سجل شهر يونيو/حزيران المنصرم لوحده 200 زيارة، وأكثر من 2000 مواطن مغربي زار إسرائيل في النصف الأول من العام الجاري، في ما سجلت التجارة 6 ملايين دولار في شهر يونيو/حزيران المنصرم لوحده وبلغت في النصف الأول من السنة بأكملها 38,5 ملايين دولار، بزيادة 96 في المئة على أساس سنوي، ومنذ استئناف العلاقات بين البلدين في ديسمبر/كانون الأول من عام 2020، توالى فتح الخطوط الجوية المباشرة بين البلدين انطلاقا من الدار البيضاء ومؤخرا من الصويرة؛ وهو ما ساهم في زيادة توافد السياح بين البلدين.