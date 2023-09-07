الجزائر تنفي أي وساطة أمريكية لإصلاح العلاقات مع المغرب وواشنطن تؤكد على حل سياسي في الصحراء

"الإدارة الأمريكية بقيادة جو بايدن، تدعم المساعي التي يقوم بها المبعوث الأممي للصحراء، ستافان دي ميستورا، من أجل إيجاد حل سلمي وعادل في المنطقة"

نفى مسؤولين جزائريين وجود أي وساطة أمريكية يقودها نائب وزير الخارجية الأمريكي لشؤون شمال إفريقيا، جوشوا هاريس لإصلاح العلاقات المتأزمة بين الجزائر والمغرب، مشيرة إلى أن المشاورات الثنائية شملت قضايا المنطقة "النيجر ومالي وخطر انتشار مجموعة فاغنر التابعة لروسيا في منطقة الساحل".

في ما قال جوشوا هاريس، وفق ما صرح به لوسائل الإعلام، بأنه ناقش العديد من القضايا مع نظرائه الجزائريين وعلى رأسها قضية الصحراء، حيث أشار إلى أن "الإدارة الأمريكية بقيادة جو بايدن، تدعم المساعي التي يقوم بها المبعوث الأممي للصحراء، ستافان دي ميستورا، من أجل إيجاد حل سلمي وعادل في المنطقة"

وكانت تقارير إعلامية أمريكية، قد أشارت في الأيام المنصرمة، أن جوشوا هاريس بعد حلوله بتندوف للقاء مسؤولي جبهة البوليساريو، زار إلى الجزائر والتقى فيها بوزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، وعدد من المسؤولين الجزائريين، وأكد خلالها على ضرورة إيجاد حل سياسي سلمي لقضية الصحراء، دون أن يكون هناك أي حديث عن "حق تقرير المصير للشعب الصحراوي"، وهو المطلب الذي تدعمه الجزائر نيابة عن جبهة البوليساريو.

وفي السياق أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، وصول جوشوا هاريس، نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي، أنطوني بلينكن، إلى المغرب في زيارة رسمية، وقالت “هاريس سيعقد اجتماعات رسمية مع مسؤولين مغاربة، في مقدمتهم ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج”وبحسب المصدر ذاته فإن “الاجتماعات تهم قضايا النهوض بالسلام والازدهار والأمن على الصعيد الإقليمي”.

ويُعطي المقترح المغربي (الحكم الذاتي) صلاحيات واسعة لسكان الصحراء المغاربة من أجل تدبير شؤونهم الداخلية بأنفسهم تحت السيادة المغربية، وهو الأمر الذي ترفضه البوليساريو في الوقت الراهن، وتُطالب بالانفصال وتأسيس دولة تسميها حاليا بـ"الجمهورية العربية الصحراوية".