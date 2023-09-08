مجموعة الدول العشرين توصلت إلى توافق بشأن قبول العضوية الدائمة للاتحاد الإفريقي

الاتحاد الإفريقي، الذي يضم 55 دولة، مدعو لحضور اجتماعات قمة مجموعة العشرين، ويصر على أن يصبح عضوا دائما بنفس وضع الاتحاد الأوروبي"

أكد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، اليوم الجمعة، أن مجموعة الدول العشرين G20 توصلت إلى توافق بشأن قبول العضوية الدائمة للاتحاد الإفريقي في المجموعة، وقد حظي القرار بدعم إجماعي من أعضاء مجموعة العشرين الحاليين خلال قمتهم في الهند.

واشار شارل ميشيل إلى أن "الاتحاد الإفريقي، الذي يضم 55 دولة، مدعو لحضور اجتماعات قمة مجموعة العشرين، ويصر على أن يصبح عضوا دائما بنفس وضع الاتحاد الأوروبي" ونقلت "فاينانشيال تايمز" عن ميشيل قوله إن هناك "إجماعا" على هذا الأمر.

جاء ذلك ضمن تصريحات ميشيل للصحفيين، لدى وصوله إلى نيودلهي للمشاركة في قمة المجموعة التي ستعقد يومي 9 و10 سبتمبر الجاري، حيث أشار إلى أن الدول الإفريقية يجب أن تكون أكثر تمثيلا على الساحة الدولية.

ودعا رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الذي استضاف قمة مجموعة العشرين، إلى حصول الاتحاد الأفريقي على العضوية الدائمة، مؤكدا على ضرورة أن يكون للدول النامية صوت أكثر أهمية في صنع القرار العالمي. ولاقى اقتراح مودي استحسانًا ليس فقط في واشنطن، بل أيضًا داخل الاتحاد الأوروبي، الذي أعرب عن دعمه لهذه الخطوة.

وتضم مجموعة العشرين حاليًا 19 دولة والاتحاد الأوروبي، وهو ما يمثل حوالي 85 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي وثلثي سكان العالم. وجنوب أفريقيا هي الدولة الأفريقية الوحيدة التي تمتلك حاليًا عضوية مجموعة العشرين.

وأشار ممثل مجموعة العشرين الهندي المسؤول عن المفاوضات التي تجري خلف الكواليس بين الدول الأعضاء أميتاب كانت، إلى أن الهند نجحت في الحصول على الدعم من كل الأعضاء، على الرغم من عدم الكشف عن التفاصيل.

تأسس الاتحاد الأفريقي، ومقره إثيوبيا، في عام 2002 بعد حل منظمة الوحدة الأفريقية. مع وجود 55 دولة عضو بكامل طاقتها، منها ست دول يحكمها المجلس العسكري معلقة حاليًا، يتمتع الاتحاد الأفريقي مجتمعة بإجمالي ناتج محلي إجمالي يبلغ 3 تريليون دولار أمريكي ويبلغ عدد سكانه حوالي 1.4 مليار نسمة.