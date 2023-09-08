مالي: مقتل 64 شخصا بهجومين انتحاريين وجماعة "نصرة الإسلام والمسلمين" تتبنى العمليتين

أعلنت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين التابعة لتنظيم "القاعدة" مسؤوليتها عن هجوم بامبا عبر منصة "الزلاقة"

قالت الحكومة المالية في بيان، إن هجومين انتحاريين استهدفا، اليوم الجمعة، معسكرا للجيش المالي في شمال البلاد نُسبا إلى جهاديين أسفرا عن مقتل 64 مدنيا وعسكريا ( 49 مدنيا و15 جنديا) وقد أُعلن على إثر ذلك الحداد الوطني 3 أيام، مشيرة إلى أن "عدد الجرحى أكبر من ذلك، كما أوضحت أن عدد القتلى مرشح للارتفاع".

في ما أعلنت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين التابعة لتنظيم "القاعدة" مسؤوليتها عن هجوم بامبا عبر منصة "الزلاقة" بحسب موقع سايت المتخصص في رصد الجماعات المتطرفة.

وذكرت الحكومة المؤقتة -التي عيّنها المجلس العسكري- أنها تمكنت من "قتل نحو 50 مسلحا في هجوم جوي وبري ردا على الهجومين

وهاجم المسلحون قاربا ينقل مدنيين عبر السهول التي غمرتها مياه الأمطار والتي تفصل بين مدينتي غاو وموبتي، كما وقع هجوم آخر على معسكر للجيش في دائرة بوريم التابعة لمنطقة غاو.

وقال الجيش المالي في رسالة مقتضبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي إن هجوما "متشعبا" وقع في منطقة المطار أي أنه شن بوسائل مختلفة. ولم يعلن الجيش أي حصيلة للهجوم.

وأتى الهجوم في جو من الضغط المتنامي الذي تمارسه جماعات مسلحة على الدولة في شمال البلاد منذ أسابيع ما يثير مخاوف من تفاقم العنف، استُهدف زورق تمبكتو التابع لشركة الملاحة المائية كوماناف العامة بثلاثة صواريخ، في منطقة غورما-راروس بين تمبكتو وغاو وفق الشركة التي تسيّر مع سفن قليلة خطا مهما في رحلة تمتد على مئات الكيلومترات بين كوليكورو قرب باماكو وغاو، مرورا بمدن كبرى مطلة على النهر.