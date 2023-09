ناصر بوريطة لستافان دي ميستورا: "لا حل لنزاع الصحراء خارج مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية"

أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الجمعة بالرباط، مباحثات مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء ستافان دي مستورا، بحضور السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة السيد عمر هلال.

تندرج زيارة دي مستورا للمملكة في إطار جولة في المنطقة من أجل إعادة إطلاق العملية السياسية للموائد المستديرة بمشاركة المغرب، والجزائر وموريتانيا، والبوليساريو، وذلك طبقا لقرارات مجلس الأمن الأممي، وخاصة القرار 2654 المصادق عليه في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2022.

وبهذه المناسبة، ذكر الوفد المغربي بثوابت موقف المغرب، كما جدد التأكيد عليها الملك محمد السادس، في الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى 47 للمسيرة الخضراء يوم 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، من أجل حل سياسي قائم بشكل حصري على المبادرة المغربية للحكم الذاتي في إطار السيادة الوطنية والوحدة الترابية للمملكة.

وكان ستفان دي ميستورا قد قام، بزيارة إلى العيون والداخلة، الإثنين المنصرم، حيث أجرى سلسلة لقاءات مع المنتخبين، والشيوخ، والأعيان المحليين، والفاعلين الاقتصاديين. كما أجرى لقاءات مع ممثلين عن المجتمع المدني والشباب والنساء.