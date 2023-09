المغرب: الاحتفال بهيلولة الحاخام حاييم بينتو في مدينة الصويرة بحضور أكثر من 2000 شخص من اليهود المغاربة

على مدى أربعة أيام احتفل أكثر من 2000 شخص من أفراد الطائفة اليهودية المغربية بمدينة الصويرة في المعرب، بهيلولة الحاخام حاييم بينتو

وأعرب الحاخام دافيد بينتو عن معبرا عن افتخاره بأصوله كيهودي مغربي، وعن فوحته الكبيرة بالتواجد مرة أخرى هذا العام بمدينة الصويرة وبالمغرب، معربا عن عميق امتنانه للعاهل المغربي على "هذه السعادة وهذه الهدية الرائعة التي يقدمها لنا الملك حتى نتمكن من الحج وخاصة زيارة إخوتنا المغاربة".

واشار دافيد بينتو إلى أن "كل يهودي مغربي هو سفير للمملكة"، قبل أن يختم بالقول إن هذه الهيلولة يتم الاحتفاء بها بالصويرة منذ أزيد من 40 عاما وهي حدث مافتئ يتعزز عاما بعد آخر..

واستهل هذا الحدث الروحي بحفل ديني أقيم بمقبرة الحاخام حاييم بينتو، بحضور على الخصوص، عامل إقليم الصويرة، عادل المالكي، والحاخام دافيد بينتو، ورئيس المجلس العلمي المحلي، وممثلي السلطات المحلية، ورؤساء المصالح الخارجية، ومنتخبين، وأفراد الطائفة اليهودية المغربية.

وفي السياق أطلق المغرب وإسرائيل، أمس الخميس، خطا جويا مباشرا من مطار بن غوريون سيربط بين مدينتي الصويرة وتل أبيب والذي ستؤمنه شركة الطيران الإسرائيلية "أركيا" بمعدل رحلة واحدة أسبوعيا، يأتي ذلك في إطار اتفاقية تفاهم تم التوقيع عليها في 18 يوليو/تموز المنصرم بين المكتب الوطني المغربي للسياحة وشركة الطيران ”أركيا“ للترويج للمغرب كوجهة في السوق الإسرائيلية.