ملف الصحراء: ستافان دي ميستورا يلتقي بالرباط بسفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن

ضم اللقاء كلا من سفير الولايات المتحدة المعتمد لدى المغرب بونيت تالوار، ورؤساء أو ممثلي البعثات الدبلوماسية لفرنسا والمملكة المتحدة وروسيا والصين.

التقى المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء ستافان دي ميستورا، اليوم الجمعة، عددا من السفراء المعتمدين لدى المغرب، خاصة سفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وتمحور اللقاء حول الزيارة التي قام بها ستافان دي ميستورا إلى المغرب.

ومن المقرر أن يضم الاجتماع في بداية، مساء اليوم الجمعة،، كلا من سفير الولايات المتحدة المعتمد لدى المغرب بونيت تالوار، ورؤساء أو ممثلي البعثات الدبلوماسية لفرنسا والمملكة المتحدة وروسيا والصين. وأضاف المصدر ذاته أن سفراء أجانب آخرين معتمدين بالمغرب تمت دعوتهم لحضور هذا اللقاء، بهدف إطلاعهم على فحوى الزيارة التي قام بها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى المغرب.

ومن المقرر أن يركز هذا اللقاء غير الرسمي على الزيارة التي قام بها ستافان دي ميستورا إلى الأقاليم الجنوبية، إلى العيون والداخلة، وعلى المحادثات التي أجراها، أمس الخميس، مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة.

وكانت وزارة الخارجية المغربية قد أعلنمت في بيان، اليوم الجمعة، أن "زيارة دي مستورا للمملكة، تندرج في إطار جولة في المنطقة من أجل إعادة إطلاق العملية السياسية للموائد المستديرة بمشاركة المغرب، والجزائر وموريتانيا، والبوليساريو، وذلك طبقا لقرارات مجلس الأمن الأممي، وخاصة القرار 2654 المصادق عليه في 27 أكتوبر 2022".

وجرت هذه المحادثات بحضور السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة عمر هلال. وبهذه المناسبة، ذكر الوفد المغربي بثوابت موقف المغرب، كما جدد التأكيد عليها الملك محمد السادس في الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى الـ47 للمسيرة الخضراء يوم 6 نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2022، من أجل حل سياسي قائم بشكل حصري على المبادرة المغربية للحكم الذاتي في إطار السيادة الوطنية والوحدة الترابية للمملكة.

وأضاف أن دي ميستورا كان قد قام، قبل ذلك، «بزيارة إلى العيون والداخلة، حيث أجرى سلسلة لقاءات مع المنتخبين، والشيوخ، والأعيان المحليين، والفاعلين الاقتصاديين (...). كما أجرى لقاءات مع ممثلين عن المجتمع المدني والشباب والنساء».