وقعت هزة أرضية مساء يوم أمس الجمعة حوالي الساعة الحادية عشرة و11 دقيقة، بلغت قوتها 7 درجات على سلم ريختر، حدد مركزها بجماعة “إغيل” بإقليم الحوز.

وفي حصيلة أولية إلى حدود الساعة الثانية صباحا، أسفرت هذه الهزة عن مصرع 296 شخصا بأقاليم وعمالات الحوز ومراكش وورزازات وأزيلال وشيشاوة وتارودانت، كما سجلت إصابة 153 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة، تم نقلهم إلى المستشفيات لتلقي الإسعافات اللازمة.

وشملت الأضرار المادية مجموعة من المناطق غير المأهولة، وقد تجندت السلطات المحلية والمصالح الأمنية والوقاية المدنية بكافة عمالات وأقاليم المملكة المعنية، وسخرت كل الوسائل والإمكانيات من أجل التدخل وتقديم المساعدات اللازمة، وتقييم الأضرار، وفق بلاغ من وزارة الخارجية المغربية.

ودعت السلطات بهذه المناسبة المواطنين إلى التحلي بالهدوء وتجنب الذعر.

بعد رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، أرسل المستشار الألماني أولاف شولتس، السبت، تعازيه إلى أقارب ضحايا الزلزال “المدمر” الذي أودى بحياة 296 شخصا على الأقل في المغرب.

المغاربة في الشوارع بفعل الذعر من هزة أرضية أوقعت المئات من الضحايا

ووفقا لوسائل إعلام مغربية، فإن الهزات الارتدادية، في أعقاب الزلزال الذي ضرب المغرب، يمكن أن تتواصل، على ما أشار أشار المعهد الوطني للجيوفيزياء، مضيفاً أنه "يُنتظر أن تتواصل الهزات الارتدادية بضعة أيام أو بضعة أسابيع قبل أن تختفي".

