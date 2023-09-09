الزلزال في المغرب أولاً بأول: 632 قتيلا و329 مصابا في حصيلة جديدة للتلفزيون المغربي
وقعت الهزة الأرضية مساء يوم أمس الجمعة حوالي الساعة الحادية عشرة و11 دقيقة، بلغت قوتها 7 درجات على سلم ريختر، حدد مركزها بجماعة “إغيل” بإقليم الحوز
تعرض المغرب، أمس الجمعة، لزلزال مدمر أوقع خسائر بشرية بالمئات فضلا عن انهيار المباني التي تقوضت فوق رؤوس ساكنيها قبل أن ينجح اولئك بالفرار فيما افترش مئات المواطنين المغاربة الشوارع خشية هزات ارتدادية متوقعة.
ووقعت الهزة الأرضية مساء يوم أمس الجمعة حوالي الساعة الحادية عشرة و11 دقيقة، بلغت قوتها 7 درجات على سلم ريختر، حدد مركزها بجماعة “إغيل” بإقليم الحوز.
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وفي حصيلة جديدة صباح السبت أسفرت هذه الهزة عن مصرع 632 شخصا بأقاليم وعمالات الحوز ومراكش وورزازات وأزيلال وشيشاوة وتارودانت، كما سجلت إصابة 329 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة، تم نقلهم إلى المستشفيات لتلقي الإسعافات اللازمة.
وشملت الأضرار المادية مجموعة من المناطق غير المأهولة، وقد تجندت السلطات المحلية والمصالح الأمنية والوقاية المدنية بكافة عمالات وأقاليم المملكة المعنية، وسخرت كل الوسائل والإمكانيات من أجل التدخل وتقديم المساعدات اللازمة، وتقييم الأضرار، وفق بلاغ من وزارة الخارجية المغربية.
أرسل المستشار الألماني أولاف شولتس، السبت، تعازيه إلى أقارب ضحايا الزلزال “المدمر” الذي أودى بحياة 296 شخصا على الأقل في المغرب، وسبقه رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الذي بعث بتعازيه لأقارب الضحايا في المغرب.
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في أعقاب الزلزال الذي ضرب المغرب الليلة، أمر وزير الأمن يوآف غالانت الجيش الإسرائيلي ووزارة الأمن بالاستعداد الفوري لتقديم المساعدة الطارئة من خلال وحدات الإنقاذ التابعة لقيادة الجبهة الداخلية.
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوجه الوزارات بتقديم المساعدات للمغرب قدر الحاجة ويبعث رسالة تضامن
وجه مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، جميع الوزارات والقوات الإسرائيلية "بمساعدة الشعب المغربي"، في أعقاب الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد.
وجاء في بيان: "في أعقاب كارثة الزلزال الذي ضرب المغرب، وجه رئيس الوزراء نتنياهو جميع الوزارات والقوى لمساعدة الشعب المغربي بقدر الضرورة، بما في ذلك الإعداد لإرسال وفد مساعدات إلى المنطقة".
وأضاف البيان أن "رئيس الوزراء قال إن شعب إسرائيل يدعم أصدقاءنا الشعب المغربي في أوقاته الصعبة، ويصلي من أجل سلامهم وسنساعدهم في كل ما يلزم".
الزلزال في المغرب: 632 قتيلا و153 مصابا في حصيلة جديدة للتلفزيون المغربي
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وزارة الخارجية الإسرائيلية تخطط لإرسال فريق إنقاذ إلى المغرب غداة الهزة الأرضية التي ضربت المغرب ليلا.
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