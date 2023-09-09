وقعت الهزة الأرضية مساء يوم أمس الجمعة حوالي الساعة الحادية عشرة و11 دقيقة، بلغت قوتها 7 درجات على سلم ريختر، حدد مركزها بجماعة “إغيل” بإقليم الحوز

تعرض المغرب، أمس الجمعة، لزلزال مدمر أوقع خسائر بشرية بالمئات فضلا عن انهيار المباني التي تقوضت فوق رؤوس ساكنيها قبل أن ينجح اولئك بالفرار فيما افترش مئات المواطنين المغاربة الشوارع خشية هزات ارتدادية متوقعة.

Fadel SENNA / AFP السكان يقيمون في الخارج في ساحة بعد الزلزال الذي ضرب مراكش في 9 سبتمبر 2023

ووقعت الهزة الأرضية مساء يوم أمس الجمعة حوالي الساعة الحادية عشرة و11 دقيقة، بلغت قوتها 7 درجات على سلم ريختر، حدد مركزها بجماعة “إغيل” بإقليم الحوز.

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وفي حصيلة جديدة صباح السبت أسفرت هذه الهزة عن مصرع 632 شخصا بأقاليم وعمالات الحوز ومراكش وورزازات وأزيلال وشيشاوة وتارودانت، كما سجلت إصابة 329 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة، تم نقلهم إلى المستشفيات لتلقي الإسعافات اللازمة.

Fadel SENNA / AFP سكان يحتمون بالخارج في ساحة عقب الزلزال الذي ضرب مراكش، المغرب.

وشملت الأضرار المادية مجموعة من المناطق غير المأهولة، وقد تجندت السلطات المحلية والمصالح الأمنية والوقاية المدنية بكافة عمالات وأقاليم المملكة المعنية، وسخرت كل الوسائل والإمكانيات من أجل التدخل وتقديم المساعدات اللازمة، وتقييم الأضرار، وفق بلاغ من وزارة الخارجية المغربية.

أرسل المستشار الألماني أولاف شولتس، السبت، تعازيه إلى أقارب ضحايا الزلزال “المدمر” الذي أودى بحياة 296 شخصا على الأقل في المغرب، وسبقه رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الذي بعث بتعازيه لأقارب الضحايا في المغرب.