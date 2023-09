تعرض المغرب، أمس الجمعة، لزلزال مدمر أوقع خسائر بشرية بالمئات فضلا عن انهيار المباني التي تقوضت فوق رؤوس ساكنيها قبل أن ينجح اولئك بالفرار فيما افترش مئات المواطنين المغاربة الشوارع خشية هزات ارتدادية متوقعة.

ووقعت الهزة الأرضية مساء يوم أمس الجمعة حوالي الساعة الحادية عشرة و11 دقيقة، بلغت قوتها 7 درجات على سلم ريختر، حدد مركزها بجماعة “إغيل” بإقليم الحوز.