بوركينا فاسو: اعتقال ثلاثة عسكريين بتهمة التآمر على أمن الدولة

ورصد هؤلاء العسكريين مواقع حساسة ومنازل بينها منزل الرئيس الانتقالي النائب إبراهيم تراوري

أعلن المدّعي العسكري في وَاغادوغو في بيان الجمعة أن ثلاثة عسكريين في بوركينا فاسوا اعترفوا بالتآمر ضد أمن الدولة، وأكدت النيابة العسكرية بأنه تم تبليغها في آب/اغسطس "وقائع تفيد بأن عسكريين وعسكريين قدامى عملوا على تحديد مواقع حساسة ومنازل بينها (منزل) الرئيس الانتقالي الكابتن ابراهيم تراوري وبعض السلطات المدنية والعسكرية بهدف زعزعة استقرار المرحلة الانتقالية".

وذكر المدعي العسكري الكومندان الفونس زورما أن تحقيقا فتح "وتم حتى الآن توقيف ثلاثة عسكريين مشتبه بهم، مثلوا أمام قاضي تحقيق أمر بتوقيفهم احتياطيا لوقائع ترتبط بمؤامرة عسكرية وانتهاك للتعليمات العسكرية وتآمر على امن الدولة وتأليف عصابة اشرار وتعريض حياة الآخرين للخطر".وأكد زورما أن العسكريين الثلاثة "اعترفوا بالوقائع في شكل لا لبس فيه".

وكان الكابتن تراوري في أيلول/سبتمبر 2022 أطاح بالليفتنانت كولونيل بول هنري داميبا الذي كان نفذ انقلابا في كانون الثاني/يناير 2022 على الرئيس السابق المنتخب روش مارك كريستيان كابوري، بحجة عجزه عن التصدي لأعمال العنف التي تشهدها البلاد منذ 2015، وأسفرت الهجمات المنسوبة لمجموعات مرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش بمقتل 16 ألف شخص ونزوح نحو مليوني شخص.