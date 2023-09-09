الخارجية الحزائرية:"نعرب عن تعازينا للشعب المغربي الشقيق ونتابع ببالغ الحزن تداعيات الزلزال العنيف"

وكانت الجزائر أعلنت بوقت سابق عن عدم وقوع ضحايا لديها بسبب الهزة الأرضية التي شعر سكان ولايات غربي البلاد

عبرت الجزائر عن تعازيها لأسر الضحايا في المغرب الذي أدى الى مقتل اكثر من 820 شخصا واصابة المئات، وقال بيان وزارة الخارجية الجزائرية إن "الجزائر نتابع بالغ الأسى والحزن تداعيات الزلزال العنيف الذي أصاب عدة مناطق بالمملكة المغربية”.

واضاف البيان:"تتقدم الجزائر بخالص التعازي وصادق المواساة لأسر الضحايا وللشعب المغربي الشقيق. مع خالص التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين"

وأعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن الزلزال الذي ضرب المغرب في وقت متأخر من الجمعة، بشدّة 7 درجات على سلم ريجتر، هو الزلزال الأعنف منذ عام 1900، وحدد أن مركز الهزة التي وقعت الليلة الماضية قربة ايغيل في اقليم الحوز في مدينة مراكش، كما صرح مسؤول في المعهد المغربي للجيوفيزياء لوكالة الأنباء الرسمية في البلاد إن الزلزال هو الأعنف في المغرب منذ أكثر من قرن.

ويشار الى أن الجزائر اعلنت بوقت سابق من يوم سابق عن عدم تسجيل ضحايا أو خسائر لديها جراء الزلزال الذي شعر به سكان ولايات غربي البلاد، وقال الحماية المدنية الجزائرية في بيانها :"على إثر الهزة الأرضية التي شعر بها سكان بعض ولايات غرب البلاد، قامت فرقنا بعمليات استطلاع بكل من ولايات تندوف وبني عباس وتيميمون وبشار والنعامة (جمول غرب) وتلمسان وسيدي بلعباس (غرب) ولم تسجل أي خسائر".