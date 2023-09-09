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  • بعد عامين من قطع العلاقات بين البلدين: الجزائر تفتح مجالها الجوي لمساندة المغرب

بعد عامين من قطع العلاقات بين البلدين: الجزائر تفتح مجالها الجوي لمساندة المغرب

i24NEWS

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رجال الإنقاذ يستخدمون حفارًا صغيرًا للبحث عن ناجين تحت أنقاض منزل منهار في مولاي إبراهيم بولاية الحوز.
FADEL SENNA / AFPرجال الإنقاذ يستخدمون حفارًا صغيرًا للبحث عن ناجين تحت أنقاض منزل منهار في مولاي إبراهيم بولاية الحوز.

“أبدت السلطات الجزائرية العليا، استعدادها التام لتقديم المساعدات الإنسانية ووضع كافة الإمكانيات المادية والبشرية، تضامنا مع الشعب المغربي الشقيق"

صرحت الحكومة الجزائرية بأن البلاد ستفتح مجالها الجوي أمام الرحلات الإنسانية ونقل المعدات الطبية للمغرب بعد كارثة الزلزال الذي ضرب البلاد - رغم أن البلدين قطعا العلاقات السياسية في عام 2021. 

FADEL SENNA / AFP
FADEL SENNA / AFPامرأة تنظر إلى أنقاض مبنى في المدينة القديمة التي دمرها الزلزال في مراكش في 9 سبتمبر 2023

وقالت الرئاسة الجزائرية إنها مستعدة لتقديم مساعدات إنسانية ومساعدة قدر الإمكان للشعب المغربي الشقيق إذا طلبت الرباط هذه المساعدة. وانقطعت العلاقات بين الطرفين بعد أن اتهمت الجزائر المغرب بارتكاب "أعمال عدائية".

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية: “أبدت السلطات الجزائرية العليا، استعدادها التام لتقديم المساعدات الإنسانية ووضع كافة الإمكانيات المادية والبشرية، تضامنا مع الشعب المغربي الشقيق وذلك في حال طلب من المملكة المغربية”.

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