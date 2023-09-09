العاهل المغربي محمد السادس يعلن الحداد الوطني ثلاثة أيام مع تنكيس الأعلام

ترأس اﻟﻣﻠك ﻣﺣﻣد اﻟﺳﺎدس، العاهل المغربي، السبت، ﺑﺎﻟﻘﺻر اﻟﻣﻠﻛﻲ ﺑﺎﻟرﺑﺎط، ﺟﻠﺳﺔ ﻋﻣل ﺧﺻﺻت ﻟﺑﺣث اﻟوﺿﻊ ﻓﻲ أﻋﻘﺎب اﻟزﻟزال المؤلم

ترأس اﻟﻣﻠك ﻣﺣﻣد اﻟﺳﺎدس، العاهل المغربي، السبت، ﺑﺎﻟﻘﺻر اﻟﻣﻠﻛﻲ ﺑﺎﻟرﺑﺎط، ﺟﻠﺳﺔ ﻋﻣل ﺧﺻﺻت ﻟﺑﺣث اﻟوﺿﻊ ﻓﻲ أﻋﻘﺎب اﻟزﻟزال المؤلم، اﻟذي وﻗﻊ يوم اﻟﺟﻣﻌﺔ 8 سبتمبر، واﻟذي ﺧﻠف ﺧﺳﺎﺋر ﺑﺷرﯾﺔ كبيرة وﻣﺎدﯾﺔ ﻓﻲ العديد ﻣن ﺟﮭﺎت اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ.

قال الديوان الملكي بالمغرب، اليوم السبت، إن الملك محمد السادس أعلن الحداد الوطني ثلاثة أيام مع تنكيس الأعلام، عقب الزلزال المدمر، الذي ضرب وسط البلاد الليلة الماضية، وأسفر عن مقتل وإصابة المئات.

وذكر الديوان الملكي في بيان أن الملك ترأس اجتماعا مخصصا لبحث الوضع في المملكة في أعقاب الزلزال، ووجه بتعزيز فرق البحث والإنقاذ والوسائل اللازمة لتسريع إنقاذ وإجلاء الجرحى.

كما وجه العاهل المغربي بتشكيل لجنة وزارية لوضع برنامج عاجل لإعادة تأهيل وإعمار المناطق المتضررة، إضافة إلى تزويد هذه المناطق بالماء الصالح للشرب وتوزيع حصص غذائية وخيام وأغطية على المنكوبين.

وكانت الطائرة الملكية المغربية قد غادرت مطار الرباط سلا فجر اليوم السبت باتجاه العاصمة الفرنسية باريس، حيث يتواجد عاهل البلاد منذ بضعة أيام.

و اضاف نفس المصدر أن الملك محمد السادس يرتقب أن يترأس بعد زوال اليوم مجلس أزمة، بحضور رئيس الحكومة ووزراء الداخلية والصحة فضلاً عن جنرالات الجيش والوقاية المدنية والأمن والقوات المساعدة.