قدم مكتب الاتصال الإسرائيلي لدى المغرب تعازيه للشعب المغربي وقال في تغريدة نشرها الأحد على تويتر "نقدم أصدق عبارات التعازي والمواساة للشعب المغربي في هذا الوقت الصعب على إثر الزلزال الذي تعرضت له المملكة هذه الليلة. نتمنى السلام والسلامة للجميع ونقف بجانبكم في هذه اللحظات الصعبة.

