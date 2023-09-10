تغطية متواصلة: مئات المغاربة باتوا ليلتهم تحت قبة السماء بعد أعنف زلزال شهده المغرب منذ عقود
في أقوى هزة ضربت المغرب منذ أكثر من 6 عقود دمرت المنازل فوق رؤوس قاطنيها استقر عدد الضحايا صباح اليوم الأحد على 2012 في حصيلة تهدد بالارتفاع
لا تزال مشاهد الدمار الواسعة التي خلفها زلزال المغرب الأعنف منذ 6 عقود تزلزل قلوب المغاربة الذين فقدوا أحباءهم بطرفة عين، لم ينجل الظلام من بعدها. ولا يزال حجم الخسائر يتكشف رويدا رويدا ويرفع عدد الضحايا من المئات الجمعة إلى 2012 صباح اليوم الأحد في حصيلة تنذر بالزيادة.
وخشية هزات ارتدادية محتملة، فضل المئات من المغاربة في المنطقة المنكوبة قضاء ليلتهم الثانية في العراء وسط توافد الأفواج الأولية من المساعدات التي دفعت بها الدولة المغربية.
إحدى القرى التي تبكي صدمة الفقد والدمار هي قرية مولاي ابراهيم المعزولة التي تقع على بعد أكثر من ساعة جنوب مراكش، وكانت تشتهر حتى الآن بأنها مقصد سياحي جبلي، في إقليم الحوز الذي سقط فيه نحو نصف الضحايا، وفيه تقع بؤرة الزلزال المدمر.
إسرائيل: نجمة داود الحمراء ترسل الى المغرب فريقين لإنشاء مستشفى ميداني والمشاركة في الإنقاذ
أتمت نجمة داود الحمراء، (نظام الطوارئ الوطني الإسرائيلي) استعداداتها لإرسال فريقين إلى المغرب ضمن مهمة مشتركة للاستجابة مع الأزمة التي ولدها الزلزال المدمر الذي تعرضت له البلاد.
ومن المقرر أن يساعد أحد الفريقين الجيش الإسرائيلي ووزارة الصحة الإسرائيلية في إنشاء مستشفى ميداني لعلاج آلاف المصابين، فيما سيتكلف الفريق الثاني برئاسة فيليكس لوتان، المخضرم في مجال الاستجابة للكوارث، بالإشراف على عمليات البحث والإنقاذ بالتنسيق مع الفريق التابع للجيش الإسرائيلي.
ولا تزال فرق الإغاثة الإسرائيلية على الأرض تنتظر الضوء الأخضر من الحكومة المغربية. وقال مسؤولون في نجمة داود الحمراء إنه لن يتم توزيع أي مساعدات إغاثة أجنبية حتى تعطي الحكومة المغربية الضوء الأخضر.
جمعية خيرية اسرائيلية دولية تسخر الذكاء الاصطناعي للمساهمة في أعمال الإنقاذ في المغرب
أعلنت مؤسسة SmartAID الخيرية الإسرائيلية الدولية للمساعدات التقنية SmartAID – عن قرارها إرسال فريق البحث والإنقاذ Magen، وتقوم بتعبئة فريق مكون من 20 عضوًا من ذوي المهارات في البحث والإنقاذ المهنيين للانتشار بشكل فوري، في مراكش الليلة.
ويهدف الفريق إلى العمل جنبًا إلى جنب مع فرق البحث والإنقاذ المحلية والدولية بالإضافة إلى فريق الإنقاذ التابع للجيش الإسرائيلي.
سوف تقوم SmartAID، المشهورة باستجابتها السريعة ودمجها للتكنولوجيا في الأزمات العالمية، بالتوازي مع جهود البحث والإنقاذ، بإرسال الموارد الأساسية لتلبية الاحتياجات العاجلة الملحة للناجين من الزلزال.
"تمتلك المنظمة وحدات للمياه النظيفة والطاقة الشمسية وأنظمة الاتصالات، والتي سيتم إرسالها إلى المغرب في غضون اليومين المقبلين بدعم من شركائنا العالميين في مجال الشحن"، وفق بيان الجمعية.
قدم مكتب الاتصال الإسرائيلي لدى المغرب تعازيه للشعب المغربي وقال في تغريدة نشرها الأحد على تويتر "نقدم أصدق عبارات التعازي والمواساة للشعب المغربي في هذا الوقت الصعب على إثر الزلزال الذي تعرضت له المملكة هذه الليلة. نتمنى السلام والسلامة للجميع ونقف بجانبكم في هذه اللحظات الصعبة.
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إسرائيل ترسل وفداً لإعادة مواطنيها
أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن إسرائيل سترسل وفدا إلى المغرب يوم الأحد لإعادة الإسرائيليين. وسيضم الوفد ممثلين عن الدائرة القنصلية والموظفين الإداريين.
وبحسب الوزارة، فإن 479 مواطنا إسرائيليا يتواجدون حاليا في المغرب. وقد تم تحديد موقعهم جميعا وهم آمنون.
إسرائيل: تُجرى اليوم الأحد صلاة من أجل سلام سكان المغرب، في كنيس "شيري داوود"، في القدس، بالتعاون مع جمعية "حكماء الغرب" وبحضور الحاخامات وأعضاء الجماعة وممثلي البيت الملكي المغربي. كما ستقام صلاة خاصة من أجل حفظ المغرب سالما.
بعد انقطاع الاتصال مع مئات الإسرائيليين في المغرب: تم التواصل مع كافة المواطنين الإسرائيليين الذين تواجدوا في منطقة الزلزال بعد انقطاع التواصل طيلة يوم السبت بسبب الفوضى التي أحدثها الزلزال فضلا عن احترام جزء كبير منهم حرمة السبت.