في أقوى هزة ضربت المغرب منذ أكثر من 6 عقود دمرت المنازل فوق رؤوس قاطنيها استقر عدد الضحايا صباح اليوم الأحد على 2012 في حصيلة تهدد بالارتفاع

لا تزال مشاهد الدمار الواسعة التي خلفها زلزال المغرب الأعنف منذ 6 عقود تزلزل قلوب المغاربة الذين فقدوا أحباءهم بطرفة عين، لم ينجل الظلام من بعدها. ولا يزال حجم الخسائر يتكشف رويدا رويدا ويرفع عدد الضحايا من المئات الجمعة إلى 2012 صباح اليوم الأحد في حصيلة تنذر بالزيادة.

Fadel SENNA / AFP مشردو الزلزال يبيتون في الخارج في ساحة عقب الزلزال الذي ضرب مراكش الجمعة، المغرب.

وخشية هزات ارتدادية محتملة، فضل المئات من المغاربة في المنطقة المنكوبة قضاء ليلتهم الثانية في العراء وسط توافد الأفواج الأولية من المساعدات التي دفعت بها الدولة المغربية.

إحدى القرى التي تبكي صدمة الفقد والدمار هي قرية مولاي ابراهيم المعزولة التي تقع على بعد أكثر من ساعة جنوب مراكش، وكانت تشتهر حتى الآن بأنها مقصد سياحي جبلي، في إقليم الحوز الذي سقط فيه نحو نصف الضحايا، وفيه تقع بؤرة الزلزال المدمر.