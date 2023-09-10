إسرائيل: نجمة داود الحمراء تنتظر الضوء الأخضر من المغرب للدفع بفريقين لإنشاء مستشفى ميداني

ولا تزال فرق الإغاثة الإسرائيلية على الأرض تنتظر الضوء الأخضر من الحكومة المغربية

أتمت نجمة داود الحمراء، (نظام الطوارئ الوطني الإسرائيلي) استعداداتها لإرسال فريقين إلى المغرب ضمن مهمة مشتركة للاستجابة مع الأزمة التي ولدها الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد الجمعة مخلفا ما يزيد عن ألفي قتيل وآلاف المصابين ومنهم أعداد كبيرة بحالة حرجة.

IDF Spokesperson فريق الانقاذ التابع للجيش الاسرائيلي قبيل اقلاعه الى البرازيل

ومن المقرر أن يساعد أحد الفريقين الجيش الإسرائيلي ووزارة الصحة الإسرائيلية في إنشاء مستشفى ميداني لعلاج آلاف المصابين، فيما سيتكلف الفريق الثاني برئاسة فيليكس لوتان، المخضرم في مجال الاستجابة للكوارث، بالإشراف على عمليات البحث والإنقاذ بالتنسيق مع الفريق التابع للجيش الإسرائيلي.

ولعب لوتان مؤخرًا دورًا مماثلاً في الاستجابة للزلزال الذي دمر جنوب وسط تركيا في وقت سابق من هذا العام.

ولا تزال فرق الإغاثة الإسرائيلية على الأرض تنتظر الضوء الأخضر من الحكومة المغربية. وقال مسؤولون في نجمة داود الحمراء إنه لن يتم توزيع أي مساعدات إغاثة أجنبية حتى تعطي الحكومة المغربية الضوء الأخضر.

وقال لوتان: "نحن على استعداد للمساعدة في أي جهود لإنقاذ الأرواح بمجرد أن تتمكن السلطات المغربية من استيعاب تدفق عمال الإغاثة". “بالنظر إلى التاريخ والمصالح المشتركة بين إسرائيل والمغرب، نحن حريصون على المساعدة".

وأضاف: "باعتبارها جمعية للصليب الأحمر، تشعر نجمة داود الحمراء بأنها مضطرة إلى تقديم المساعدة الإنسانية كلما وحيثما نستطيع". "نحن أيضًا ندرك تمامًا أنه نظرًا للنشاط الزلزالي في بلدنا، فقد يأتي وقت سنكون فيه نحن من يحتاج إلى المساعدة."