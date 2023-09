زلزال المغرب: جاد المالح وإيلي سمعون وجمال دبوز.. شخصيات كثيرة تقدم دعمها للشعب المغربي

سترتدي المنتخبات الأفريقية التي تتأهل نهاية هذا الأسبوع إلى كأس الأمم الأفريقية 2024، شارة سوداء تكريما للضحايا والدوري الفرنسي سيكرس دقيقة صمت

أعربت العديد من شخصيات عالم الترفيه عن حزنها على مواقع التواصل الاجتماعي إثر الزلزال الذي خلف أكثر من 2000 قتيل في المغرب، ودعوا إلى التعبئة والتضامن مع الشعب المغربي المتضرر بشدة من هذه المأساة. ومن بين هذه الشخصيات الفنان الكوميدي الفرنسي المغربي المعروف: جاد المالح. وأعرب جاد عن شعوره بالانزعاج وأطلق نداء للتبرع.

https://twitter.com/i/web/status/1700488603288178961 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

“المغاربة الذين يعيشون في المناطق النائية هم في محنة مطلقة. لقد حان الوقت للتواصل. يجب على كل من يريد المساعدة أن يكون مستعدًا، بأكبر قدر ممكن، حتى نتمكن من إرسال هذه الأموال والمساعدة عندما يتم التعبير عن الاحتياجات بوضوح”. ومن الشخصيات المعروفة الأخرى من أصل مغربي التي تحدثت أيضًا: جمال دبوز وإيلي سمعون.

Screenshot i24NEWS إيلي سمعون في مقابلة مع i24NEWS في برنامج "الجناح الملكي"

ليلة رهيبة، صحوة رهيبة. كل دعمي وأفكاري للضحايا وأحبائهم وجميع المتضررين من الزلزال. دعونا جميعا نساعد ونقدم مساهمتنا على مستوانا لمساعدة المغرب”.

https://twitter.com/i/web/status/1700465966931464639 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

ليس فقط الشخصيات من عالم الترفيه هي التي تفاعلت. عالم الرياضة يشهد تعبئة أيضًا. أراد "أسود الأطلس"، أبطال المنتخب المغربي لكرة القدم خلال مونديال قطر 2022، أن يكونوا قدوة من خلال التوجه إلى المستشفى الجامعي بأكادير للتبرع بالدم.

https://twitter.com/i/web/status/1700528704969949397 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

وعلى نطاق أوسع، تضاعفت التكريمات في عالم الرياضة. سترتدي المنتخبات الأفريقية، التي تتأهل نهاية هذا الأسبوع إلى كأس الأمم الأفريقية 2024، شارة سوداء تكريما للضحايا. كما ستقوم رابطة الدوري الفرنسي الدرجة الأولى والثانية بتكريم الضحايا بدقيقة صمت قبل كل مباراة. وعلى الصعيد الدولي، أعربت العديد من أندية كرة القدم مثل أولمبيك مرسيليا وريال مدريد وبرشلونة عن تضامنها مع الشعب المغربي.