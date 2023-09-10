مسؤول مغربي: "الهزات الارتدادية متواصلة والنشاط الزلزالي بدأ ينخفض تدريجيا"

أوضح ناصر جبور، أن “الهزة التي سجلت صباح اليوم منفصلة عن الهزات الارتدادية السابقة، لكن عموما توقف استرسال الهزات الارتدادية"

كشف مدير المعهد الوطني للجيوفيزياء بالمغرب، ناصر جبور، أن البلاد سجلت صباح اليوم هزة جديدة محسوسة قوتها 4,5 درجات على سلم ريختر، موضحا أن الهزات متواصلة، لكن هذه كانت أقواها.

وأوضح ناصر جبور، أن “الهزة التي سجلت صباح اليوم منفصلة عن الهزات الارتدادية السابقة، لكن عموما توقف استرسال الهزات الارتدادية، ما يعني أن النشاط الزلزالي بدأ ينخفض تدريجيا”، حسب موقع هسبريس المغربي.

وأضف جبور أن “هزة اليوم هي ثاني هزة ارتدادية محسوسة، قبل تلك التي ضربت عقب الزلزال وكانت درجتها 5.9 على سلم ريشتر”، مردفا أنه “يتم تسجيل عشرات الهزات، لكن الغالبية لا تحس بها الساكنة، ويسجلها المعهد الوطني للجيوفيزياء”.

Fadel SENNA / AFP المغرب

وتابع جبور أن "هذه الهزات من الممكن أن تستمر بضعة أسابيع، لكن في انخفاض مستمر"، وزاد: "أكثر من 95 في المائة لن تشعر بها الساكنة، إلا في أحيان قليلة".

يذكر أن الهزة الأرضية التي سجلت مساء أمس الجمعة، وحدد مركزها في جماعة إيغيل بإقليم الحوز، أسفرت إلى حدود ليلة أمس السبت عن 2012 وفاة و2059 إصابة، من بينها 1404 إصابات خطيرة، حسب حصيلة محينة لوزارة الداخلية.

وإلى حدود الساعة تواصل السلطات العمومية بالمغرب جهودها لإنقاذ وإجلاء الجرحى والتكفل بالمصابين من الضحايا، وتعبئة كل الإمكانات اللازمة لمعالجة آثار هذه الفاجعة المؤلمة.