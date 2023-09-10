الجزائر تعلن عن نيتها إرسال فريق إنقاذ للمشاركة بعمليات الإنقاذ جراء زلزال المغرب المدمر

الخارجية الجزائرية اعلنت انها تنوي بعث فريق مكون من عدة تخصصات للمساهمة بعمليات الإنقاذ جراء زلزال المغرب المدمر

أعلنت الجزائر اليوم الأحد عن استعدادها إرسال فريق إنقاذ الى المملكة المغربية بعد الزلزال المدمر والعنيف الذي ضرب إقليم الحوز وسط المملكة وأدى الى مقتل أكثر من الفي شخص .

وذكرت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان أن :"الجزائر عرضت مخططا طارئا لمساعدة المغرب بعد الكارثة الموجعة التي ألمت بها". وذكرت أن "المساعدات تتمثل بفريق تدخل للحماية المدنية مكون من 80 عونا متخصص وفقا للتخصصات ".

وأضاف البيان أنه "تمّ تسخير فريق سينوتقني مختص في عملية البحث تحت الأنقاض، فريق بحث وإغاثة، فريق طبي بالإضافة إلى مساعدات انسانية للإسعافات الأولية والأفرشة والخيم".

وأعلنت الحكومة الجزائرية السبت بأن البلاد ستفتح مجالها الجوي أمام الرحلات الإنسانية ونقل المعدات الطبية للمغرب بعد كارثة الزلزال الذي ضرب البلاد - رغم قطع العلاقات السياسية بين البلدين في عام 2021.

وكانت عبرت ايضا بوقت سابق من يوم السبت عن تعازيها للشعب المغربي بسبب الزلزال المدمر الذي ادى عدد هائل من الضحايا وقال بيان وزارة الخارجية الجزائرية إن "الجزائر نتابع بالغ الأسى والحزن تداعيات الزلزال العنيف الذي أصاب عدة مناطق بالمملكة المغربية”.