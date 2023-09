تغطية متواصلة: المغرب في سباق مع الوقت للعثور على ناجين بمساعدة فرق أجنبية

شظايا زلزال الحوز تصل إلى مسجد "تنمل" التاريخي مهد الدولة الموحدية

لم يكن هذا الزلزال المدمر رحيما بتاريخ المغرب ومعالمه التاريخية والحضارية التي تضررت هي الأخرى؛ فمسجد “تنمل” الواقع في أعالي جبال الأطلس الكبير بإقليم الحوز قرب مراكش، مُنطلق الدولة الموحدية التي حكمت بلاد المغرب الكبير والأندلس لأكثر من قرن من الزمن والذي شيده “الخليفة عبد المومن بن علي الموحدي” في العام القرن الثاني عشر الميلادي، تضرر بشكل كبير حسب ما أظهرته صور حديثة تم تداولها على نطاق واسع على بين مستعملي مواقع التواصل الاجتماعي.