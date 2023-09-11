تغطية متواصلة: المغرب في سباق مع الوقت للعثور على ناجين بمساعدة فرق أجنبية

بعد تمهل، استجابت السلطات المغربية الأحد لأربعة عروض مساعدة قدمتها بريطانيا وإسبانيا وقطر والإمارات، علما أن اسرائيل والولايات المتحدة وفرنسا أيضا عرضت المساعدة

تتواصل الإثنين، في اليوم الثالث على الزلزال الذي ضرب إقليم الحوز جنوب غرب المملكة المغربية أعمال البحث عن الناجين وتقديم المساعدة لمئات المشردين الذين افترش بعضهم الأرض وتوزع بعضهم على الفنادق في مناطق الجوار.

Philippe LOPEZ / AFP سياح يسحبون حقائبهم أثناء سيرهم بجوار مبنى متضرر في الأحياء القديمة في مراكش في 10 سبتمبر 2023، بعد يومين من وقوع زلزال مدمر بقوة 6.8 درجة على مقياس ريختر ضرب البلاد.

وبعد تمهل، استجابت السلطات المغربية الأحد لأربعة عروض مساعدة قدمتها بريطانيا وإسبانيا وقطر والإمارات، علما أن اسرائيل والولايات المتحدة وفرنسا أيضا عرضت المساعدة على المملكة لا سيما أن الزلزال هو الأعنف منذ 6 عقود وخلف دمارا هائلا وخسائر بشرية.

وجاء في بيان لوزارة الداخلية أن "السلطات المغربية استجابت في هذه المرحلة بالذات لعروض الدعم التي قدمتها الدول الصديقة إسبانيا وقطر والمملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة ولتي اقترحت تعبئة مجموعة من فرق البحث والإنقاذ.

وبحسب البيان فقد دخلت هذه الفرق منذ يوم أمس باتصالات ميدانية مع نظيرتها المغربية بهدف تنسيق الجهود. وفي انتظار انتشار فرق الإنقاذ الأجنبية على الأرض بدأت السلطات المغربية في نصب الخيام بجوار القرى التي دمرها الزلزال بالكامل.