تغطية متواصلة: المغرب في سباق مع الوقت للعثور على ناجين بمساعدة فرق أجنبية
بعد تمهل، استجابت السلطات المغربية الأحد لأربعة عروض مساعدة قدمتها بريطانيا وإسبانيا وقطر والإمارات، علما أن اسرائيل والولايات المتحدة وفرنسا أيضا عرضت المساعدة
تتواصل الإثنين، في اليوم الثالث على الزلزال الذي ضرب إقليم الحوز جنوب غرب المملكة المغربية أعمال البحث عن الناجين وتقديم المساعدة لمئات المشردين الذين افترش بعضهم الأرض وتوزع بعضهم على الفنادق في مناطق الجوار.
وبعد تمهل، استجابت السلطات المغربية الأحد لأربعة عروض مساعدة قدمتها بريطانيا وإسبانيا وقطر والإمارات، علما أن اسرائيل والولايات المتحدة وفرنسا أيضا عرضت المساعدة على المملكة لا سيما أن الزلزال هو الأعنف منذ 6 عقود وخلف دمارا هائلا وخسائر بشرية.
وجاء في بيان لوزارة الداخلية أن "السلطات المغربية استجابت في هذه المرحلة بالذات لعروض الدعم التي قدمتها الدول الصديقة إسبانيا وقطر والمملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة ولتي اقترحت تعبئة مجموعة من فرق البحث والإنقاذ.
وبحسب البيان فقد دخلت هذه الفرق منذ يوم أمس باتصالات ميدانية مع نظيرتها المغربية بهدف تنسيق الجهود. وفي انتظار انتشار فرق الإنقاذ الأجنبية على الأرض بدأت السلطات المغربية في نصب الخيام بجوار القرى التي دمرها الزلزال بالكامل.
إلغاء مبارة ودية بين المنتخب الوطني الأولمبي ونظيره البرازيلي
أعلنت الجامعة الملكية لكرة القدم عن إلغاء المباراة الودية التي كانت ستجمع يوم الاثنين 11 سبتمبر/أيلول 2023 بين المنتخب الوطني الأولمبي ونظيره البرازيلي بالمركب الرياضي بمدينة فاس، وذلك بعد الزلزال الذي ضرب بعض المناطق بالمملكة المغربية، وحالة الحداد التي تعيشها.
وجددت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تعازيها الحارة إلى أسر الضحايا متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين.
شظايا زلزال الحوز تصل إلى مسجد "تنمل" التاريخي مهد الدولة الموحدية
لم يكن هذا الزلزال المدمر رحيما بتاريخ المغرب ومعالمه التاريخية والحضارية التي تضررت هي الأخرى؛ فمسجد “تنمل” الواقع في أعالي جبال الأطلس الكبير بإقليم الحوز قرب مراكش، مُنطلق الدولة الموحدية التي حكمت بلاد المغرب الكبير والأندلس لأكثر من قرن من الزمن والذي شيده “الخليفة عبد المومن بن علي الموحدي” في العام القرن الثاني عشر الميلادي، تضرر بشكل كبير حسب ما أظهرته صور حديثة تم تداولها على نطاق واسع على بين مستعملي مواقع التواصل الاجتماعي.
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وقد ظل هذا المسجد، الذي أدرجته “اليونسكو” على قائمة التراث العالمي، شاهدا على جزء مهم من تاريخ المغرب؛ فيما عبر مجموعة من المغاربة في مواقع التواصل الاجتماعي عن “حزنهم وحسرتهم” على ما لحق هذا الشاهد التاريخي، في وقت أكدت فيه منظمة “اليونسكو”، اليوم الأحد، في منشور لها على حسابها على منصة “إكس” (تويتر سابقا)، أن “بعثة تابعة لها توجهت إلى مراكش لتقديم الدعم إلى السلطات المغربية لحصر الخسائر التي تكبدها قطاعا التراث والتعليم وتأمين المباني تمهيدا لإعادة الإعمار”.
رئيس برشلونة: نحن معكم "ديما مغرب"
أبدى خوان لابورتا، رئيس فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم، تضامنه مع ضحايا الزلزال الذي ضرب المغرب أول أمس الجمعة.
ونشر رئيس الفريق الكتالوني رسالة دعم إلى أسر ضحايا زلزال الحوز، عبر فيديو يتحدث فيه باللغة العربية على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إكس”، قال فيه: “نحن معكم. ديما مغرب”.
وكان نادي برشلونة تضامن أيضا مع ضحايا زلزال المغرب، على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “إكس”، حيث قال: “نعرب عن تضامننا الكامل وتعاطفنا مع ضحايا الزلزال الذي ضرب المغرب”.
وجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، الأحد، أوامر بتسيير جسر جوي لتقديم المساعدات الإغاثية المتنوعة. كما سيجري إرسال فريق البحث والإنقاذ السعودي من المديرية العامة للدفاع المدني وفرق من هيئة الهلال الأحمر السعودي بقيادة مركز الملك سلمان للإغاثة، للمشاركة في الأعمال الإغاثية والإنسانية وإنقاذ المحتجزين والمتضررين في الزلزال.