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جزائريون يطلقون حملة "إغاثة أهلنا في المغرب" تضامنا مع المتضررين من الزلزال

i24NEWS

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People carry the remains of a victim of the deadly 6.8-magnitude September 8 earthquake, in the village of Imi N'Tala, near Amizmiz, in central Morocco.
Fadel Senna / AFPPeople carry the remains of a victim of the deadly 6.8-magnitude September 8 earthquake, in the village of Imi N'Tala, near Amizmiz, in central Morocco.

وأعلنت جمعية "البركة" الجزائرية الخيرية عن حملتها تحت شعار "أخوة" وذلك "لمساعدة الشعب المغربي المتضرر من الزلزال

أطلقت جمعيات غير حكومية في الجزائر حملة شعبية عاجلة لجمع التبرعات لفائدة ضحايا زلزال الحوز بالمغرب تحت شعار "حملة عاجلة لإغاثة أهلنا في المغرب".

Video poster

وجاء ذلك وسط تعاطف شعبي واسع بين جزائريين مع ضحايا الفاجعة التي أودت بحياة المئات من الأشخاص ليلة السبت الماضي.

وأعلنت جمعية "البركة" الجزائرية الخيرية عن حملتها تحت شعار "أخوة" وذلك "لمساعدة الشعب المغربي المتضرر من الزلزال وتسارع لتكون معه في محنته هذه".

https://twitter.com/i/web/status/1700324727481372955

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ودعت الجمعية في منشور لها، اليوم الأحد، الجزائريين إلى تلبية النداء والإسراع "لمساعدة إخوانكم".

بدورها أطلقت جمعية "الإرشاد والإصلاح" الخيرية حملة وطنية، أمس السبت، تحت شعار "حملة الإغاثة العاجلة "أهلنا في المغرب"، على إثر الزلزال الذي ضرب المغرب، وأدى لأضرار بشرية ومادية جسيمة.

وفق الجمعية التي أشارت إلى أن العملية هي "للتضامن مع المنكوبين المتضررين من الزلزال "، داعية بالمناسبة كافة الجزائريين "للتضامن والدعم والمساعدة".

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