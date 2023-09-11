جزائريون يطلقون حملة "إغاثة أهلنا في المغرب" تضامنا مع المتضررين من الزلزال

وأعلنت جمعية "البركة" الجزائرية الخيرية عن حملتها تحت شعار "أخوة" وذلك "لمساعدة الشعب المغربي المتضرر من الزلزال

أطلقت جمعيات غير حكومية في الجزائر حملة شعبية عاجلة لجمع التبرعات لفائدة ضحايا زلزال الحوز بالمغرب تحت شعار "حملة عاجلة لإغاثة أهلنا في المغرب".

وجاء ذلك وسط تعاطف شعبي واسع بين جزائريين مع ضحايا الفاجعة التي أودت بحياة المئات من الأشخاص ليلة السبت الماضي.

وأعلنت جمعية "البركة" الجزائرية الخيرية عن حملتها تحت شعار "أخوة" وذلك "لمساعدة الشعب المغربي المتضرر من الزلزال وتسارع لتكون معه في محنته هذه".

https://twitter.com/i/web/status/1700324727481372955 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

ودعت الجمعية في منشور لها، اليوم الأحد، الجزائريين إلى تلبية النداء والإسراع "لمساعدة إخوانكم".

بدورها أطلقت جمعية "الإرشاد والإصلاح" الخيرية حملة وطنية، أمس السبت، تحت شعار "حملة الإغاثة العاجلة "أهلنا في المغرب"، على إثر الزلزال الذي ضرب المغرب، وأدى لأضرار بشرية ومادية جسيمة.

وفق الجمعية التي أشارت إلى أن العملية هي "للتضامن مع المنكوبين المتضررين من الزلزال "، داعية بالمناسبة كافة الجزائريين "للتضامن والدعم والمساعدة".