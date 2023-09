جزائريون يطلقون حملة "إغاثة أهلنا في المغرب" تضامنا مع المتضررين من الزلزال

أطلقت جمعيات غير حكومية في الجزائر حملة شعبية عاجلة لجمع التبرعات لفائدة ضحايا زلزال الحوز بالمغرب تحت شعار "حملة عاجلة لإغاثة أهلنا في المغرب".

وجاء ذلك وسط تعاطف شعبي واسع بين جزائريين مع ضحايا الفاجعة التي أودت بحياة المئات من الأشخاص ليلة السبت الماضي.

وأعلنت جمعية "البركة" الجزائرية الخيرية عن حملتها تحت شعار "أخوة" وذلك "لمساعدة الشعب المغربي المتضرر من الزلزال وتسارع لتكون معه في محنته هذه".