المغرب: هل تضررت المآثر التاريخية والمزارات السياحية بمنطقة مراكش جراء الزلزال؟

تعرض مسجد الكتبية التاريخي لأضرار بسيطة وغير خطير"أما المدينة العتيقة المراكشية، “فكل درب منها فيه منزل سقط كليا أو جزئيا”، و”الملاح اليهودي التاريخي"

رصدت لجنة معاينةٍ تابعة لمديرية الثقافة بجهة مراكش/آسفي بالمغرب، الأضرار التي تعرضت لها المآثر التاريخية والمزارات السياحية العريقة بمدينة مراكش وإقليمها جراء “زلزال الحوز”، حيث سجلت أخطر تضرر بمسجد تينمل الأعظم التاريخي الذي يعود إلى العصر الموحدي، والذي كان في الشهور الأخيرة من استكمال الترميم قبل أن يتداعى معظمه.

وتعرض مسجد الكتبية التاريخي لأضرار بسيطة وغير خطير"أما المدينة العتيقة المراكشية، “فكل درب منها فيه منزل سقط كليا أو جزئيا”، و”الملاح اليهودي” التاريخي “تضررت منه نسبة 60 في المئة”.

وفي إقليم الحوز تأثرت المواقع الأثرية" تينمل، أغمات، قصر البحر، دار السلطان، قبور السعديين، القبة المغربية، مزار مولاي يوسف، والقزادرية"ومعظم المواقع الأخرى في مراكش وآسفي أيضا، وقال المدير الجهوي للثقافة بجهة مراكش آسفي حسن هرنان “لقد قطعنا مراكش شارعا شارعا، ووقفنا على المآثر والمدينة العتيقة بصفة عامة، والأماكن التي لم نصلها أمس في الإقليم نصلها اليوم.. وابتداء من الأسبوع المقبل، وفق تعليمات الوزير، ستبدأ وزارة الثقافة إجراءات مع مكاتب دراسات ومختبرات ستحدد بالضبط مستوى التدخلات التي تتطلبها المواقع المتضررة”.

واسترسل المسؤول شارحا: “رأينا بالعين المجردة أمورا؛ لكن في بداية الأسبوع، الثلاثاء أو الأربعاء، سيبدأ عمل مكاتب الدراسات في المواقع التاريخية، فهم من يحددون نوعية التدخل، والمواقع التي تحتاج تدخلا متوسطا أو صغيرا، والمواقع التي رغم أن العين المجردة لا ترى ذلك، إلا أنها تحتاج تدخلا عميقا”.

وجوابا عن سؤال هسبريس حول تقديره لمدة الترميم التي تحتاجها مآثر إقليم مراكش، قال المدير الجهوي للثقافة: “هذه عملية تحتاج وقتا؛ ولكن بالنسبة للمآثر في مراكش فلن تتجاوز المواقع 6 أشهر أو سنة من الترميم، وهناك مواقع لن يتعدى ترميمها مدة شهرين”

وقام مفتشو المباني والآثار التاريخية، بعملية إحصاء المعالم المتضررة من الزلزال، وفق مصدر رسمي بوزارة الشباب والثقافة والتواصل ـ قطاع الثقافة الذي لفت إلى أنه جرى إعداد تقرير في هذا الشأن.

ويجري في هذه الأثناء عقد اجتماع برئاسة وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بنسعيد، يخصص للعمل على إعداد برنامج استعجالي يهم جميع المباني والآثار التاريخية؛ في مقدمتها مسجد تنمل التاريخي الواقع بإقليم الحوز، والذي تعرض جزء منه للضرر جراء هذه الكارثة الطبيعية.

وذكر حسن هرنان، ذكر أنه، "بعد تعليمات من وزير الشباب والثقافة والتواصل، انطلقت، السبت المنصرم عملية تفقد جميع المواقع الأثرية، والبنيات التحتية للوزارة في جهة مراكش آسفي. ووصلنا، الآن، إلى سبعين في المائة من تشخيص حالة المآثر على صعيد مراكش وباقي الأقاليم” وتابع“منذ ما يزيد عن أربع سنوات وعملية الترميم قائمة، وما تبقى كان خمسة أشهر من الترميم؛ لكن مسجد تينمل عاد الآن إلى حالته الأولى. ونتمنى أن نعيده إلى ما كان عليه، خاصة أن التصاميم والدراسات متوفرة؛ لكن ما حدث جاء فوق طاقتنا”.