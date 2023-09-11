إعصار "دانيال" في ليبيا: عبد الحميد الدبيبة يعلن الحداد الوطني 3 أيام وتنكيس الأعلام

خلف الإعصار مقتل 150 شخصا على الأقل جراء الفيضانات والسيول التي خلفها إعصار "دانيال" في درنة ومناطق الجبل الأخضر وضواحي المرج

أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الاثنين، الحداد الوطني مدة 3 أيام، وتنكيس الأعلام، عقب الفيضانات التي ضربت عدة مدن وقرى بشرق البلاد، وخلفت مقتل 150 شخصا على الأقل جراء الفيضانات والسيول التي خلفها إعصار "دانيال" في درنة ومناطق الجبل الأخضر وضواحي المرج.

وأظهرت لقطات متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي أشخاصا يقفون على أسطح سياراتهم بينما يسعون للحصول على المساعدة بعدما تقطعت بهم السبل بسبب السيول التي اجتاحت مدن بنغازي وسوسة والبيضاء والمرج ودرنة.

وقال مهندسان يعملان في مجال النفط إن أربعة موانئ نفطية كبرى في ليبيا، هي رأس لانوف والزويتينة والبريقة والسدرة، أُغلقت اعتبارا منذ السبت لمدة ثلاثة أيام.

من جهتها، قالت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا إنها تتابع عن كثب تطورات العاصفة، وستقدم "مساعدات إغاثة عاجلة لدعم جهود الاستجابة على المستويين المحلي والوطني".

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة قال، أمس الأحد، إنه وجه كافة أجهزة الدولة "بالتعامل الفوري" مع الأضرار والسيول في المدن الشرقية.