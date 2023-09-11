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الخارجية الفرنسية: "العاهل المغربي لم يرُد على اتصال ماكرون لأنه كان يرأس جلسة عمل خاصة بالزلزال"

i24NEWS

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العاهل المغربي الملك محمد السادس ، يمين ، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ، إلى اليسار ، يستعرضان حرس الشرف لدى وصوله إلى مطار الرباط ، المغرب ، الأربعاء 14 يونيو 2017.
(Alain Jocard/ Pool Photo via AP)العاهل المغربي الملك محمد السادس ، يمين ، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ، إلى اليسار ، يستعرضان حرس الشرف لدى وصوله إلى مطار الرباط ، المغرب ، الأربعاء 14 يونيو 2017.

وزيرة الخارجية الفرنسية، كاثرين كولونا" العاهل المغرب وإيمانويل ماكرون لم يتكلما هاتفيا لهذا السبب، لكنهما بعد ذلك تبادلا رسائل بخصوص الفاجعة"

قالت وزيرة الخارجية الفرنسية، كاثرين كولونا، اليوم الاثنين، إن "الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اتصل بالفعل بالملك محمد السادس عقب الزلزال العنيف الذي حدث، الجمعة المنصرم، غير أن العاهل المغربي لم يجبه بسبب أن المكالمة تزامنت مع ترؤسه لجلسة العمل الخاصة بتتبع أوضاع الزلزال".

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ووفق توضيح الوزيرة الفرنسية، فإن "ماكرون حاول الاتصال بالملك محمد السادس عندما كان الأخير يرأس جلسة العمل المتعلقة بالزلزال إلى جانب رئيس الحكومة والوزراء المعنييين والمسؤولين العسكريين"، مؤكدة أنهما "لم يتكلما هاتفيا لهذا السبب، لكنهما بعد ذلك تبادلا رسائل بخصوص الفاجعة"، وتابعت أنها "تعتقد أن الملك كان في فرنسا خلال حدوث الهزة الأرضية، وعاد إلى المملكة يوم السبت لترؤس اجتماع الأزمة".

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وكانت محاوِرة كولونا تلح على فهم ما إذا كان المغرب قد رفض مقترح المساعدة الفرنسي أو فقط لم يجب عن الرئيس الفرنسي عند اتصاله بالعاهل المغربي، لتجيب الوزيرة قائلة "لا أحد قال لا لأي أحد"، وتابعت "هناك دول قدمت مقترحات وعددها كبير، وفرنسا كانت من بين الدول الأولى التي قدمت عرضا تعرفه السلطات المغربية، والمغرب لم يرفض أي مساعدة ولا أي مقترح، لكنه يستدعي هذا الدعم أو ذلك بناء على تطور الوضع".

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جاءت تصريحات كولونا في برنامج حواري بُث عبر شبكتي RMC وBFMTV ، حيث ذكرت أن أجرت عدة "محادثات" مع العاهل المغربي، وأنها أيضا قامت بالشيء نفسه مع نظيرها ناصر بوريطة، وأن مباحثاتها، أمس الأحد، كانت طويلة، مشددة على أن جميع الاتصالات مستمرة على كل المستويات، وأضافت أن "الناس يعانون، ونحن مستعدون للتجاوب".

وخلال الحوار ذاته، أوضحت وزيرة الخارجية الفرنسية أن المغرب "بلد ذو سيادة، وهو المتحكم في اختياراته التي لا بد من احترامها"، وتابعت أن "اتخاذ القرار يتم بعد تحديد الأولويات قبل التواصل مع الدول التي قدمت عرض المساعدة، ومن بينها فرنسا"، وأضافت كولونا "نحن سنكون رهن إشارة المغرب، واقترحنا عليه دعما فوريا وآخر على المدى المتوسط".

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