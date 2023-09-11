البرلمان المغربي يمنح الحكومة الضوء الأخضر لإحداث صندوق خاص لتدبير الآثار المترتبة على الزلزال

أحاطت الحكومة المغربية علما كافة المواطنات والمواطنين المغاربة في الداخل والخارج والهيآت الخاصة والعمومية، أن هذا الحساب مفتوح تحت رقم 126 (N° ABREGE 126).

صادق البرلمان المغربي، اليوم الإثنين، على مشروع مرسوم بإحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يحمل اسم "الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة عن الزلزال الذي عرفته المملكة المغربية" المترتبة على الزلزال، وكان مجلس الحكومة قد

صادق، أمس الأحدن على نفس المشروع.

ويهدف القرار، الذي قدمه الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية فوزي لقجع، إلى اتخاذ التدابير العاجلة لفائدة الساكنة والمناطق المتضررة من الزلزال الذي عرفته المملكة المغربية، والذي تم على إثره إحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يحمل اسم "الصندوق الخاص بتدبير الأثار المترتبة على الزلزال الذي عرفته المملكة المغربية".

وسيخصص هذا الحساب، الذي سيمكن من تلقي المساهمات التطوعية التضامنية للهيآت الخاصة والعمومية والمواطنين، بشكل أساسي لتحمل مجموعة من العمليات، وفق ما أفاد به الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس في ندوة صحافية أعقبت انعقاد مجلس الحكومة.

ويتعلق المرسوم بالنفقات المتعلقة بالبرنامج الاستعجالي لإعادة تأهيل وتقديم الدعم لإعادة بناء المنازل المدمرة على مستوى المناطق المتضررة، والنفقات المتعلقة بالتكفل بالأشخاص في وضعية صعبة، خصوصا اليتامى والأشخاص في وضعية هشة، والنفقات المتعلقة بالتكفل الفوري بكافة الأشخاص بدون مأوى جراء الزلزال، لاسيما فيما يرتبط بالإيواء والتغذية وكافة الاحتياجات الأساسية، والنفقات المتعلقة بتشجيع الفاعلين الاقتصاديين بهدف الاستئناف الفوري للأنشطة على مستوى المناطق المعنية، والنفقات المتعلقة بتشكيل احتياطات ومخزون للحاجيات الأولية على مستوى كل جهة من المملكة من أجل مواجهة كل أشكال الكوارث، وجميع النفقات الأخرى المرتبطة بتدبير آثار هذا الزلزال.

وأحاطت الحكومة علما كافة المواطنات والمواطنين المغاربة في الداخل والخارج والهيآت الخاصة والعمومية، أن هذا الحساب مفتوح تحت رقم 126 (N° ABREGE 126).