أعلن التلفزيون الرسمي الجزائري، اليوم الإثنين، أن السلطات الجزائرية كشفت عن "تجهيز ثلاث طائرات عسكرية في مطار بوفاريك العسكري، للتوجه نحو المغرب لمساعدة الشعب المغربي الشقيق وتحمل طائرتان الأدوية والأفرشة والخيم، وطائرة ثالثة تنقل 80 عنصرا من الحماية المدنية المرفقة بكافة التجهيزات الخاصة للتعامل مع الكوارث."

