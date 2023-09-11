الجزائر:"المغرب وافق علىدخول الفرق الجزائرية، وهو ما دفع السلطات العليا في الجزائر بتجهيز 3 طائرات، اثنتان منها خاصتان بالأدوية والأفرشة والخيم والمواد الغذائية

أعلن التلفزيون الرسمي الجزائري، اليوم الإثنين، أن السلطات الجزائرية كشفت عن "تجهيز ثلاث طائرات عسكرية في مطار بوفاريك العسكري، للتوجه نحو المغرب لمساعدة الشعب المغربي الشقيق وتحمل طائرتان الأدوية والأفرشة والخيم، وطائرة ثالثة تنقل 80 عنصرا من الحماية المدنية المرفقة بكافة التجهيزات الخاصة للتعامل مع الكوارث."

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وتنتظر الجزائر الضوء الأخضر من وزارة الخارجية المغربية لاقلاع

وأكد المصدر الجزائري أن وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي أكد للسلطات الجزائرية قبول المملكة المغربية بدخول الفرق الجزائرية، وهو ما دفع السلطات العليا في الجزائر بتجهيز 3 طائرات، اثنتان منها خاصتان بالأدوية والأفرشة والخيم والمواد الغذائية، أما الطائرة الثالثة ستنقل عناصر الحماية المدنية المرفقة بكافة التجهيزات والوسائل الخاصة للتعامل مع هذا النوع من الكوارث.