زلزال الحوز بالمغرب: استمرار عمليات الإنقاذ وعدد القتلى يصل إلى 2862 شخصا و2562 جريحا

يواجه المغرب خسائر محتملة تصل إلى 8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي إثر الزلزال ، ومن المرجح أن تتراوح الخسائر بين مليار دولار و10 مليارات دولار

لليوم الرابع على تتوالي تتوالي تستمر عمليات انقاذ وإجلاء الجرحى والتكفل بالمصابين وفتح الطرقات جراء زلزال الحوز بالمغرب، حيث أكدت وزارة الداخلية المغربية أن عدد القتلى ارتفع إلى 2862 شخصا من بينها 1604 بإقليم الحوز، و976 بإقليم تارودانت، وحالة واحدة بإقليم الصويرة.، و 2562 جريحا، في حين لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة في باقي العمالات والأقاليم المعنية.

https://twitter.com/i/web/status/1701165124885561389 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

أفادت مصادر مغربية مطلعة لـ i24NEWS أنه من المرتقب أن يحل العاهل المغربي، اليوم الثلاثاء، في زيارة تفقدية إلى إلى منطقة الحوز حيث ضرب الزلزال، وكشفت أن الزيارة تهدف إلى الوقوف على حجم آثار الزلزال، موضحة أن هناك حركية غير عادية في مراكش استعدادا للزيارة.

ويواجه المغرب خسائر محتملة تصل إلى 8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي إثر الزلزال ، ومن المرجح أن تتراوح الخسائر بين مليار دولار و10 مليارات دولار، وفقا لتقديرات هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، في ما قال صندوق النقد الدولي، يوم الأحد، إنه يعمل على دعم المغرب واقتصاده بعد مأساة الزلزال.