زلزال الحوز بالمغرب: استمرار عمليات الإنقاذ وعدد القتلى يصل إلى 2862 شخصا و2562 جريحا

لليوم الرابع على تتوالي تتوالي تستمر عمليات انقاذ وإجلاء الجرحى والتكفل بالمصابين وفتح الطرقات جراء زلزال الحوز بالمغرب، حيث أكدت وزارة الداخلية المغربية أن عدد القتلى ارتفع إلى 2862 شخصا من بينها 1604 بإقليم الحوز، و976 بإقليم تارودانت، وحالة واحدة بإقليم الصويرة.، و 2562 جريحا، في حين لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة في باقي العمالات والأقاليم المعنية.

