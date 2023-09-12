زلزال الحوز بالمغرب: استمرار عمليات الإنقاذ وعدد القتلى يصل إلى 2862 شخصا و2562 جريحا
يواجه المغرب خسائر محتملة تصل إلى 8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي إثر الزلزال ، ومن المرجح أن تتراوح الخسائر بين مليار دولار و10 مليارات دولار
لليوم الرابع على تتوالي تتوالي تستمر عمليات انقاذ وإجلاء الجرحى والتكفل بالمصابين وفتح الطرقات جراء زلزال الحوز بالمغرب، حيث أكدت وزارة الداخلية المغربية أن عدد القتلى ارتفع إلى 2862 شخصا من بينها 1604 بإقليم الحوز، و976 بإقليم تارودانت، وحالة واحدة بإقليم الصويرة.، و 2562 جريحا، في حين لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة في باقي العمالات والأقاليم المعنية.
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أفادت مصادر مغربية مطلعة لـ i24NEWS أنه من المرتقب أن يحل العاهل المغربي، اليوم الثلاثاء، في زيارة تفقدية إلى إلى منطقة الحوز حيث ضرب الزلزال، وكشفت أن الزيارة تهدف إلى الوقوف على حجم آثار الزلزال، موضحة أن هناك حركية غير عادية في مراكش استعدادا للزيارة.
ويواجه المغرب خسائر محتملة تصل إلى 8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي إثر الزلزال ، ومن المرجح أن تتراوح الخسائر بين مليار دولار و10 مليارات دولار، وفقا لتقديرات هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، في ما قال صندوق النقد الدولي، يوم الأحد، إنه يعمل على دعم المغرب واقتصاده بعد مأساة الزلزال.
أعلن رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش أنه قد تم تشكيل لجان مختصة لدراسة سبل إعادة إعمار المناطق التي تعرضت لخسائر في المباني وضمان حياة كريمة للساكنة التي تضررت من الزلزال، في ما لم يحدد حجم التعويضات ولا المدة الزمنية لاشتغال اللجنة، غير أنه قد أكد بكونها ستشتغل بشكل سريع ليتم الشروع في إعادة إعمار المناطق المنكوبة في أسرع وقت ممكن تنفيذا لتعليمات عاهل البلاد
وفقا لتقديرات هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، قد تصل خسائر الزلزال إلى 8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي إثر الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد، ومن المرجح أن تتراوح الخسائر بين مليار دولار و10 مليارات دولار.
قال رئيس مجلس المستشارين، النعم ميارة، اليوم الإثنين، خلال اجتماع للجنتي المالية بمجلس البرلمان، إن عملية بناء ما درمه زلزال الحوز، ستستمر 5 أو 6 سنوات.وتابع في كلمة له خلال الاجتماع الذي خصص لإخبار الحكومة للبرلمانيين بإحداث "الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة عن الزلزال الذي عرفته المملكة المغربية"، أن "عملية البناء والإنقاذ الحقيقي، لأبنائنا وبناتنا في المناطق المتضررة ستستمر".
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