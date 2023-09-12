مصادر مطلعة لـ i24NEWS: العاهل المغربي سيقوم بزيارة تفقدية إلى منطقة الحوز التي ضربها الزلزال

بهدف الوقوف على حجم آثار الزلزال الذي خلف أكثر 2860 شخصا من بينها 1604 بإقليم الحوز، و976 بإقليم تارودانت، وحالة واحدة بإقليم الصويرة، و 2562 جريحا.

ذكرت مصادر مغربية مطلعة لـ i24MEWS أن العاهل المغربي محمد السادس سيقوم، اليوم الثلاثاء، بزيارة تفقدية إلى منطقة الحوز نواحي مراكش التي تضررت من الزلزال العنيف، بهدف الوقوف على حجم آثار الزلزال الذي خلف أكثر 2860 شخصا من بينها 1604 بإقليم الحوز، و976 بإقليم تارودانت، وحالة واحدة بإقليم الصويرة، و 2562 جريحا.

وكان العاهل المغربي قد ترأس ترأس، السبت المنصرم، ﺑﺎﻟﻘﺻر اﻟﻣﻠﻛﻲ ﺑﺎﻟرﺑﺎط، ﺟﻠﺳﺔ ﻋﻣل ﺧﺻﺻت ﻟﺑﺣث اﻟوﺿﻊ ﻓﻲ أﻋﻘﺎب اﻟزﻟزال، واﻟذي ﺧﻠف ﺧﺳﺎﺋر ﺑﺷرﯾﺔ كبيرة وﻣﺎدﯾﺔ ﻓﻲ العديد ﻣن ﺟﮭﺎت اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ، حيث وأعطى تعلمياته ﻹﻋﻼن ﺣداد وطﻧﻲ ﻟﻣدة ﺛﻼﺛﺔ أﯾﺎم بالمغرب، ﻣﻊ ﺗﻧﻛﯾس اﻷﻋﻼم اﻟوطﻧﯾﺔ ﻓوق ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ عقب الزلزال الذي ضرب العديد من المناطق بالمغرب.

وكان البرلمان المغربي قد صادق، أمس الإثنين، على مشروع مرسوم بإحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يحمل اسم "الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة عن الزلزال الذي عرفته المملكة المغربية" المترتبة على الزلزال، وكان مجلس الحكومة قد صادق، أمس الأحد، على نفس المشروع.