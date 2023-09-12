ليبيا: إعصار "دانيال" يخلف ما لايقل عن 3000 قتيل و 9000 مفقود

بالإضافة إلى درنة، شملت السيول مدنا أخرى في الشرقي الليبي، منها البيضاء وشحات وسوسة، وخلفت أيضا ضحايا وأضرارا مادية كبيرة.

قال وزير الصحة الليبي في الحكومة المكلفة من البرلمان بطبرق عثمان عبد الجليل، صباح اليوم الثلاثاء، إن "التقديرات الأولية تشير إلى نحو ألفي قتيل سقطوا في مدينة درنة وحدها" مشيرا إلى أن هناك "آلاف المفقودين جراء الفيضانات والسيول في درنة ناجمة عن انهيار سدين مائيين إثر إعصار دانيال، وأنه تم انقاذ أكثر من 7 آلاف عائلة"وتوقع الوزير أن "يتجاوز عدد الضحايا 10 آلاف والمفقودين نحو 100 ألف شخص".

ومن جهته قال رئيس الفريق الحكومي للطوارئ بحكومة الوحدة الوطنية بدر الدين التومي إن "السيول الناتجة عن انهيار سدين بدرنة أدت لمقتل ما بين 1800 و1900 شخص بحسب تقديرات أولية"، في ما اشار مصدرطبي ليبي مطلع إلى أن أكثرمن "2800 شخص لقوا حتفهم جراء الفيضانات" وفقا لإحصائيات وصلت إلى غرفة الأزمة بجمعية الهلال الأحمر الليبية.

وذكر المصدر أن "الإحصائية تشمل جميع المدن المنكوبة التي تعرضت للفيضانات بسبب الإعصار الذي ضرب شرق ليبيا"، مؤكدا أن القتلى "بين من قضى غرقا أو بسبب انهيار المباني السكنية"، وأكد على أن"عدد كبير من المفقودين لم يتم تحديدهم بعد لكون كثيرين لم يتم الإبلاغ عن فقدانهم وخاصة في درنة التي انقطعت فيها الاتصالات الهاتفية".

بالإضافة إلى درنة، شملت السيول مدنا أخرى في الشرقي الليبي، منها البيضاء وشحات وسوسة، وخلفت أيضا ضحايا وأضرارا مادية كبيرة.

وفي السياق قال المتحدث باسم الجيش الليبي أحمد المسماري، أمس الإثنين، إنه "تم انتشال أكثر من 2000 جثة جراء فيضانات ناجمة عن أمطار غزيرة هطلت على شرق ليبيا خلال الأيام المنصرمة"، مشيرا إلى أن "الوضع في درنة والمرج بشرق البلاد بالكارثي، مشيرا إلى ما بين 5 إلى 6 آلاف في عداد المفقودين"