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مصر تعلن الحداد ثلاثة أيام تضامنا مع ضحايا زلزال المغرب وإعصار ليبيا

i24NEWS

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تم عرض الجزء الداخلي من منزل مدمر في قرية إيمولاس بإقليم تارودانت، إحدى أكثر المناطق المتضررة من الزلزال في المغرب.
Fethi Belaid / AFPتم عرض الجزء الداخلي من منزل مدمر في قرية إيمولاس بإقليم تارودانت، إحدى أكثر المناطق المتضررة من الزلزال في المغرب.

” يتقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بخالص التعازي باسمه وباسم الشعب المصري في ضحايا الكارثة الإنسانية في المغرب وليبيا”.

أعلنت مصر، اليوم الثلاثاء، الحداد ثلاثة أيام تضامناً مع ضحايا زلزال الحوز بالمغرب والفيضانات الناجمة عن إعصار دانيال في ليبيا، وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية أحمد فهمي، في بيان نشره عبر صفحة الرئاسة بموقع “فيسبوك” اليوم، :” يتقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بخالص التعازي باسمه وباسم الشعب المصري في ضحايا الكارثة الإنسانية في المغرب وليبيا”.

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وأشار المتحدث إلى “إعلان الحداد ثلاثة أيام في مصر تضامنا مع الأشقاء في المغرب وليبيا، في ضحايا الكارثة الإنسانية الناتجة عن الزلزال في المغرب والإعصار في ليبيا”.

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وتتوالى لليوم الرابع عمليات انقاذ وإجلاء الجرحى والتكفل بالمصابين وفتح الطرقات جراء زلزال الحوز بالمغرب، حيث أكدت وزارة الداخلية المغربية أن عدد القتلى ارتفع إلى 2862 شخصا من بينها 1604 بإقليم الحوز، و976 بإقليم تارودانت، وحالة واحدة بإقليم الصويرة.، و 2562 جريحا، في حين لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة في باقي العمالات والأقاليم المعنية.

وكان وزير الصحة الليبي في الحكومة المكلفة من البرلمان بطبرق عثمان عبد الجليل قد قال ، صباح اليوم الثلاثاء، إن "التقديرات الأولية تشير إلى نحو ألفي قتيل سقطوا في مدينة درنة وحدها" مشيرا إلى أن هناك "آلاف المفقودين جراء الفيضانات والسيول في درنة ناجمة عن انهيار سدين مائيين إثر إعصار دانيال، وأنه تم انقاذ أكثر من 7 آلاف عائلة"وتوقع الوزير أن "يتجاوز عدد الضحايا 10 آلاف والمفقودين نحو 100 ألف شخص".

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