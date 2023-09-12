تقرير: "العاهل المغربي يعتبر العلاقة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد انتهت"

خلص التقرير إلى أن المغرب لن يسمح لماكرون باتخاذ فاجعة الزلزال "ذريعة" لإصلاح العلاقات مع الملك، وعلى لسان خبير في العلاقات بين البلدين

كشف تقرير لموقع "مغرب إنتلجنس" أن "العاهل المغربي طوى صفحة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووضع ملفه على الرف إلى غير رجعة"، مضيفا، نقلا عن مسؤول مغربي أن "المراقبين الفرنسيين الذين يبدوا أنهم اكتشفوا هذه الحقيقة على هامش الزلزال لا يفهمون شيئا عن المغرب في عهد الملك محمد السادس".

واشار التقرير نقلا عن وزير فرنسي سابق لم يكشف عن هويته، إلى إنه "في قصر الإليزي نتفهم جيدا الضرر الذي ألحقه ماكرون بالعلاقات الفرنسية المغربية، لكننا نصر على عدم رؤية الأمر مباشرة"، في حين قالت مصادر أخرى إن "العلاقات مع ماكرون انتهت بالنسبة للقصر الملكي".

وأورد المصدر أن "العاهل المغربي يكن مودة خاصة لفرنسا ولثقافتها، ويحتفظ بالعديد من العلاقات الودية هناك، لكنه لم يعد يريد سماع أي شيء عن قاطن الإليزي"، وهو وضع معقد يؤكده أيضا سفير فرنسي سابق كان مقيما بالرباط، والذي قال "في كل مواقف وتصرفات وتصريحات ماكرون كان هناك ما لا يرضي الملك".

ووفق التقرير فإن ازدواجية المعايير، و"التهور"، وافتقار الرئيس الفرنسي إلى الوضوح الجيوستراتيجي، أمور تزعج المغرب كثيرا، إذ منذ توليه رئاسة الجمهورية ارتكب ماكرون العديد من الأخطاء تجاه المملكة، خصوصا الانحياز للجزائر وتجاهل المطالب المغربية بشأن قضية الصحراء، عكس الولايات المتحدة الأمريكية وإسبانيا، إلى جانب "حرب العصابات" التي تقودها فرنسا ضد المملكة في المؤسسات الأوروبية، عبر ستيفان سيجورني الذي يقود معركة ضد المصالح المغربية في البرلمان الأوروبي.

وأصبح رفض الملك التعامل مع ماكرون أمرا واقعا قبل سنتين، إثر اتصال هاتفي طلب فيه ماكرون توضيحات بشأن قضية "التجسس" بواسطة برنامج "بيغاسوس"، ورغم أن العاهل المغرب أعطاه "كلمة ملك" بشأن براءة الرباط من ذلك، إلا أن رد الرئيس الفرنسي كان متعجرفا ولا يليق برئيس دولة، ما أغضب محمد السادس الذي أوقف المكالمة، ومنذ ذلك الحين رفض مقابلة ماكرون أو الحديث معه هاتفيا.

وخلص التقرير إلى أن المغرب لن يسمح لماكرون باتخاذ فاجعة الزلزال "ذريعة" لإصلاح العلاقات مع الملك، وعلى لسان خبير في العلاقات بين البلدين قال التقرير إن المغرب "سينتظر ببساطة إلى أن يترك ماكرون رئاسة فرنسا".

وكانت وزيرة الخارجية الفرنسية، كاثرين كولونا قد أكدت، أمس الاثنين، على أن "الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اتصل بالفعل بالملك محمد السادس عقب الزلزال العنيف الذي حدث، الجمعة المنصرم، غير أن العاهل المغربي لم يجبه بسبب أن المكالمة تزامنت مع ترؤسه لجلسة العمل الخاصة بتتبع أوضاع الزلزال".