زلزال الحوز بالمغرب: " صديقي الذي لا يرد على الهاتف اختفى صوته وأسرته وقرى مجاورة أصبحت في خبر كان"

في بؤرة الزلزال لا شيئ يشير إلى الحياة، غير ركام هنا وهناك متعرجات جبلية حادة في كل مرة تسمع انهيار الأتربة والحجارة، ولا تدري من اين تأتيك الانهيارات لانهيارات

بعد أربعة ايام من الزلزال الذي ضرب منطقة الحوز بالمغرب، وبعد سلسلة من عمليات التدخل للوصول إلى بؤرة الزلزال قرية إيغيل، وأمام صدمت الجميع، اختفت مجموعة من القرى الجبلية عن كاملها، وأبيد من بداخلها واصبحت هباء منثورا، لا صوت يعلو ولاحركة تتبشر بعودة الروح لهذه القرى التي كانت، ولم يعد لها وجود يذكر إلا تناثر الغبار وركام الأتربة ورائحة الجثث.

في بؤرة الزلزال لا شيئ يشير إلى الحياة، غير ركام هنا وهناك متعرجات جبلية حادة في كل مرة تسمع انهيار الأتربة والحجارة، ولا تدري من اين تأتيك الانهيارات لانهيارات الصخرية بين الفينة والأخرى، تلوح أمامك شبه طرقات كانت، لم يبق منها سوى أثر قليل لا يدل لا على الخراب، حركة السير هنا واقفة الطرقية لم تعد صالحة ولا حتاى مسافات العبور، وعليك أن تبتكر طرقا أخرى تشقها بالأرجل للوصول إلى عمق الكارثة، خاصة بالمحور الممتد من تاحناوت إلى قرية تلات نيعقوب مرورا بالعديد من القرى التي كانت قبل يوم الجمعة شاهدة على الحياة، صحيح كانت حياة ضنكة وعسيرة ولكنها كانت تنبض بما يشبه الحياة، اليوم توقف الزمن، لا حياة، لا بشر يسير ولا طير يطير.

ومن أجل الوصول إلى قرية إيغيل المنكوبة يجب على العربات قطع مسافة أخرى تتراوح مدتها الزمنية بين ثلاث ساعات أو أكثر، نجح فرق الانقاذ من فك العزلة عن مركز بؤرة الزلزال، لكن مازالت قرى أخرى تئن تحت وطأة العزلة القاهرة في أعالي جبال إيغيل.

هنا في هذه المناطق كانت الصولة للحمير والبهائم هي التي توصل المؤونة والمياه وأراض الناس على قلة ذالت اليد، وحاجيات الساكنة التي تعاني من الفقر والعزلة والجفاف، ولا حياة لمن تناي، الوصول للمواد الغذائية الرئيسية مستحيل وعليك أنتقطع مسافات طويلة ثم العودة بما يسد رمق الأسرة، لا قنوات للمياه الصالحة للشرب ولا كهرباء الذي انقطع عن القرى منذ ليلة الزلزال، الأمر الذي عمق أزمة الساكنة التي تبيت في الجبال بسبب غياب الخيام المؤقتة.

من هذه المناطق كنت أتوصل بمكالمة هاتفية من صديقي لكي بهر بالمكان منذ أن عين فيها معلما وقرر الزواج من فتاة من القرية والاستقرار بهذه المنطقة، قرار صعب كنت أقول له مازحا : "مرحبا بالمنفي طوعا" فكانت ابتسامته تتغلب على مشروعي في محاولة للنيل منه، ارتبط بالمكان وأهله، إلى أن جاء الزلزال وثبتهم جميعا تحت الأرض رفقة اسرته المكونة من 12 فردا.

هل تستطيع المساعدات أن تصل إلى القرى التالية التي كنت اسمعها من صديق "امشكر وتدفالت وأوديف وألوس وتيمصلاح وأسلون وتيرغت وتامسولت"، هل هناك بصيص أمل في العثور على الناجين؟ لا أحد يعرف ، وصديقي لم يعد يرد على الهاتف لكي يشرح لي الوضع.

كنت قد وعدتني بأن أزورك في أول سفر لي بالمغرب، وبأنك ستكون في انتظاري مع حمارك رمادي، فلا أنت انتظرت ولا حمارك ولا حتى الزلزال أمهلنا بعض الوقت، لكي نستحضر بعضا من الذكريات العالقة في حلقي وأخرى تحاصر دفاتري وسجلاتي وأعمالي الفنية التي كنت مشغوفا بها، استودعك الرحمن الذي لا تضيع ودائعه واسأله تعالى أن يجعلك من الشهداء، وعزائي الوحيد ما اره من تضامن منقطع النظير ومن هبة الناس من كل ربوع المغرب ومن خارجه لتقديم يد العون والمساندة إلى أجل كان مكتوبا.

سعيد العفاسي صحافي في i24NEWS