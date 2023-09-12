بمقر الأمم المتحدة: ملف الصحراء يجمع غوتيريش مع رئيس البوليساريو

تدارس سبل الإسراع في استكمال تصفية الاستعمار من الصحراء المدرجة في جدول أعمال الأمم المتحدة منذ 1963، طبقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادئ القانون الدولي

بمقر الأمم المتحدة بنيويورك أجرى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم بمقر منظمة الأمم المتحدة بنيويورك، أمس الإثنين، محادثة مع رئيس جبهة البوليساريو ابراهيم غالي بحضور المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء ستافان دي ميستورا، حيث تناول الإجتماع “واقع وآفاق عملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة في الصحراء وسبل بعثها”.

وخلال هذا اللقاء تبرز وكالة أنباء البوليساريو ان ابراهيم غالي قد تحدث عن ما أسماه “محاولات بعض الأطراف الانحراف بعملية السلام” من خلال إدخال بعض “المصطلحات الفضفاضة” مثل “الواقعية” و”العملية” في قرارات مجلس الأمن، وأن البوليساريو “ترفض جملةً وتفصيلاً هذا التوجه الخطير”.

ونقلت وكالة انباء البوليساريو،أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قد أعرب خلال هذا اللقاء، “عن أمله في أن تنجح جهود مبعوثه الشخصي للصحراء ستافان دي ميستورا في التعجيل بحل هذا النزاع الذي عمر طويلاً”.

وتناول المحادثات “جملة من القضايا ذات الاهتمام المشترك، خاصة واقع وآفاق عملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة في الصحراء وسبل بعثها، بما في ذلك تدارس سبل الإسراع في استكمال تصفية الاستعمار من الصحراء المدرجة في جدول أعمال الأمم المتحدة منذ 1963، طبقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادئ القانون الدولي”،

وفي تصريح لوسائل الإعلام الصحراوية، أكد ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة والمنسق مع بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو)، سيدي محمد عمار، أن المحادثات التي ستجمع الأسبوع القادم بين إبراهيم غالي والأمين العام للأمم المتحدة، بحضور كبار المسؤولين الأمميين، “تأتي في إطار الحوار المستمر بين الطرف الصحراوي والأمانة العامة للأمم المتحدة وهيئاتها ذات الصلة”.

وأبرز سيدي محمد عمار أن للمحادثات “أهمية خاصة كونها ستعقد قبل أيام قليلة من انعقاد الدورة العادية الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستكون قضية الصحراء ككل سنة حاضرة في جدول أعمالها، وفي المناقشة العامة على مستوى الجمعية العامة، ومداولات اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار”.