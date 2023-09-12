السيسي يؤكد: مصر لن تدخر جهداً في دعم الأشقاء الليبيين وتقديم جميع صور الإغاثة والمساندة لهم

ووصل وفد من الجيش المصري حاليا الى ليبيا للتنسيق بخصوص تقديم الدعم اللوجستي والإغاثة الانسانية العاجلة للشعب الليبي

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مصر تعرب عن تضامنها ووقوفها الى جانب الشعب الليبي في مواجهات التداعيات الكارثية الانسانية التي خلفها الإعصار دانيال والذي ضرب البلاد مخلفا آلاف الضجايا ودمار كبير.

AFP سيارات مقلوبة ملقاة بين الحطام الآخر الناجم عن الفيضانات المفاجئة في درنة، شرق ليبيا، في 11 سبتمبر/أيلول 2023

وشدد السيسي خلال اتصال هاتفي تلقاه من محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي قائلا :"أن مصر لن تدخر جهدا في دعم الأشقاء الليبيين وتقديم كافة أشكال الإغائة والمساندة بكافة الوسائل" وتقدم تعازيه باسمه وباسم الشعب المصري بضحايا الإعصار.وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية بأن السيسي ًإصدر توجيهاته الى القوات المسلحة المصرية لتقديم الدعم الفوري من أطقم إغاثة ومعدات إنقاذ ومعسكرات ايواء للناجين.

ويشار الى أن رئيس أركان حرب الجيش المصري أسامة عسكر وصل اليوم الثلاثاء الى ليبيا للتنسيق بخصوص تقديم الدعم اللوجستي والإغاثة الإنسانية العاجلة للشعب الليبي بعد الإعصار الذي ضرب ليبيا، وذكر المتحدث باسم الجيش المصري في بيان بأن :"وفدا عسكريا مصريا وصل اليوم الى ليبيا برئاسة أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للتنسيق على سبل تقديم كافة أوجه الدعم اللوجيستي والإغاثة الإنسانية العاجلة".

وتأتي الزيارة وفقا للبيان "بالتعاون مع الأجهزة والمؤسسات الليبية المختصة وفقاً لاحتياجاتها لمواجهة التداعيات المترتبة على الإعصار مع فتح جسر جوى لنقل الدعم اللوجستي يبدأ بإيفاد عدد 3 طائرات عسكرية تحمل على متنها مواد طبية وغذائية وعدد 25 طاقم إنقاذ مزود بكافة المعدات الفنية اللازمة". وتحدث عن "طائرة أخرى لتنفيذ أعمال الإخلاء الطبي للضحايا والمصابين".