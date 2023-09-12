زلزال المغرب: صور للدمار تأسر القلوب وتنطق ألما

زلزال المغرب: صور للدمار تأسر القلوب وتنطق ألماAP Photo/Mosa'ab Elshamyفتاة صغيرة تقف وسط الأنقاض في بلدة أمزميز، بالقرب من مراكش، المغرب.AP Photo/Mosa'ab Elshamyأشخاص يسيرون وسط الأضرار التي لحقت بالزلزال في بلدة أمزميز، بالقرب من مراكش، المغربFethi Belaid / AFPرجل يبكي أثناء جلوسه على أنقاض منزل في قرية تيخت قرب العدسيل، في 10 سبتمبر 2023، بعد يومين من الزلزالFadel SENNA / AFPرجل يحمل طفلاً وهو يسير بالقرب من المنازل المدمرة بعد الزلزال الذي ضرب قرية تافغغت الجبلية، جنوب غرب مراكش.AP Photo/Mosa'ab Elshamyامرأة تراقب السكان وهم يجمعون ممتلكاتهم بعد أن تضررت منازلهم بسبب الزلزال في أمزميزPhilippe Lopez/AFPسكان يسيرون بجوار المنازل المتضررة في قرية مولاي إبراهيم الجبلية في المغرب بعد زلزال الأطلس الكبيرPhilippe LOPEZ / AFPسياح يسحبون حقائبهم أمام مبنى متضرر في الأحياء القديمة بمدينة مراكش، 10 سبتمبر 2023، بعد يومين من الزلزالPhilippe LOPEZ/AFPامرأة تسير بجوار سيارة تضررت من الزلزال في أحد أحياء المدينة القديمة بمراكش، 10 سبتمبر 2023AP Photo/Mosa'ab Elshamyجدار متصدع يظهر عليه علم المغرب ونقش باللغة العربية نصه: "الله، الوطن، الملك"، في بلدة أمزميز قرب مراكش.AP Photo/Mosa'ab Elshamyامرأة تحاول انتشال بعض ممتلكاتها من منزلها المتضرر من الزلزال بقرية تافغغت قرب مراكشFADEL SENNA / AFPأشخاص يتلون الصلاة أمام جثث ضحايا الزلزال بمولاي إبراهيم ولاية الحوز، 9 سبتمبر 2023FADEL SENNA / AFPامرأة أمام منزلها الذي تضرر من الزلزال الذي ضرب المدينة القديمة بمراكشالمغربزلزالزلزال مدمرزلزال عنيفأعنف زلزالتلقت هذه المقالة 0 تعليقاضف تعليق