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زلزال المغرب: صور للدمار تأسر القلوب وتنطق ألما

i24NEWS

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رد فعل النساء بينما ينتشل المتطوعون جثة أحد أفراد الأسرة من تحت أنقاض المنازل المنهارة في قرية إيمي نتالا، بالقرب من أمزميز، وسط المغرب، بعد الزلزال المدمر.
Fadel Senna / AFPرد فعل النساء بينما ينتشل المتطوعون جثة أحد أفراد الأسرة من تحت أنقاض المنازل المنهارة في قرية إيمي نتالا، بالقرب من أمزميز، وسط المغرب، بعد الزلزال المدمر.

زلزال المغرب: صور للدمار تأسر القلوب وتنطق ألما

AP Photo/Mosa'ab Elshamy
AP Photo/Mosa'ab Elshamyفتاة صغيرة تقف وسط الأنقاض في بلدة أمزميز، بالقرب من مراكش، المغرب.

AP Photo/Mosa'ab Elshamy
AP Photo/Mosa'ab Elshamyأشخاص يسيرون وسط الأضرار التي لحقت بالزلزال في بلدة أمزميز، بالقرب من مراكش، المغرب
Fethi Belaid / AFP
Fethi Belaid / AFPرجل يبكي أثناء جلوسه على أنقاض منزل في قرية تيخت قرب العدسيل، في 10 سبتمبر 2023، بعد يومين من الزلزال
Fadel SENNA / AFP
Fadel SENNA / AFPرجل يحمل طفلاً وهو يسير بالقرب من المنازل المدمرة بعد الزلزال الذي ضرب قرية تافغغت الجبلية، جنوب غرب مراكش.
AP Photo/Mosa'ab Elshamy
AP Photo/Mosa'ab Elshamyامرأة تراقب السكان وهم يجمعون ممتلكاتهم بعد أن تضررت منازلهم بسبب الزلزال في أمزميز
Philippe Lopez/AFP
Philippe Lopez/AFPسكان يسيرون بجوار المنازل المتضررة في قرية مولاي إبراهيم الجبلية في المغرب بعد زلزال الأطلس الكبير
Philippe LOPEZ / AFP
Philippe LOPEZ / AFPسياح يسحبون حقائبهم أمام مبنى متضرر في الأحياء القديمة بمدينة مراكش، 10 سبتمبر 2023، بعد يومين من الزلزال
Philippe LOPEZ/AFP
Philippe LOPEZ/AFPامرأة تسير بجوار سيارة تضررت من الزلزال في أحد أحياء المدينة القديمة بمراكش، 10 سبتمبر 2023
AP Photo/Mosa'ab Elshamy
AP Photo/Mosa'ab Elshamyجدار متصدع يظهر عليه علم المغرب ونقش باللغة العربية نصه: "الله، الوطن، الملك"، في بلدة أمزميز قرب مراكش.
AP Photo/Mosa'ab Elshamy
AP Photo/Mosa'ab Elshamyامرأة تحاول انتشال بعض ممتلكاتها من منزلها المتضرر من الزلزال بقرية تافغغت قرب مراكش
FADEL SENNA / AFP
FADEL SENNA / AFPأشخاص يتلون الصلاة أمام جثث ضحايا الزلزال بمولاي إبراهيم ولاية الحوز، 9 سبتمبر 2023
FADEL SENNA / AFP
FADEL SENNA / AFPامرأة أمام منزلها الذي تضرر من الزلزال الذي ضرب المدينة القديمة بمراكش

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