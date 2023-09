قام العاهل المغربي الملك محمد السادس، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، بزيارة المركز الاستشفائي الجامعي “محمد السادس” بمدينة مراكش، حيث تفقد الحالة الصحية للمصابين، ضحايا الزلزال الأليم الذي خلف خسائر بشرية ومادية هامة في العديد من جهات المملكة.

وقام الملك محمد السادس بزيارة مصلحتي الإنعاش واستشفاء ضحايا الزلزال، حيث استفسر عن الحالة الصحية للأشخاص المصابين، وكذا عن الخدمات الصحية المقدمة لهم من طرف الفرق الطبية المعبأة على إثر هذه الكارثة الطبيعية الكبرى.

وبهذه المناسبة، تبرع العاهل المغربي بالدم، وهي التفاتة كريمة تجسد العناية الملكية وتعبر عن تضامنه الكامل وعطفه على الضحايا والعائلات المكلومة.

وكان مصادر مغربية مطلعة قد ذكرت لـ i24MEWS أن العاهل المغربي محمد السادس سيقوم، اليوم الثلاثاء، بزيارة تفقدية إلى منطقة الحوز نواحي مراكش التي تضررت من الزلزال العنيف.