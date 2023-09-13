زلزال المغرب .. آخر الأخبار والتطورات

تتواصل عمليات البحث والإنقاذ في المغرب الثلاثاء للعثور على ناجين وتقديم المساعدة لمئات المشردين الذين فقدوا منازلهم، رغم تضاؤل الآمال بعد أكثر من 72 ساعة على ال

تتواصل عمليات البحث والإنقاذ في المغرب اليوم الأربعاء، للعثور على ناجين وتقديم المساعدة لمئات المشردين الذين فقدوا منازلهم، وكانت وزارة الداخلية المغربية، أكدت ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 2901 قتيل و5530 جريحا.

وتفقد العاهل المغربي الملك محمد السادس الجرحى والمتضررين من الزلزال في أحد المستشفيات بمراكش.

زار ملك المغرب محمد السادس المستشفى الجامعي بمدينة مراكش وتفقد المصابين من ضحايا الزلزال، وأظهرت صور بثها التلفزيون الرسمي تجوال الملك في عدد من أقسام المستشفى وغرف المرضى واستفساره عن أوضاعهم الصحية ومستوى الخدمات الصحية المقدمة.

واختتم الملك محمد السادس زيارته للمستشفى بالتبرع بالدم لضحايا الزلزال.