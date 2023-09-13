زلزال المغرب .. آخر الأخبار والتطورات
تتواصل عمليات البحث والإنقاذ في المغرب الثلاثاء للعثور على ناجين وتقديم المساعدة لمئات المشردين الذين فقدوا منازلهم، رغم تضاؤل الآمال بعد أكثر من 72 ساعة على ال
تتواصل عمليات البحث والإنقاذ في المغرب اليوم الأربعاء، للعثور على ناجين وتقديم المساعدة لمئات المشردين الذين فقدوا منازلهم، وكانت وزارة الداخلية المغربية، أكدت ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 2901 قتيل و5530 جريحا.
وتفقد العاهل المغربي الملك محمد السادس الجرحى والمتضررين من الزلزال في أحد المستشفيات بمراكش.
زار ملك المغرب محمد السادس المستشفى الجامعي بمدينة مراكش وتفقد المصابين من ضحايا الزلزال، وأظهرت صور بثها التلفزيون الرسمي تجوال الملك في عدد من أقسام المستشفى وغرف المرضى واستفساره عن أوضاعهم الصحية ومستوى الخدمات الصحية المقدمة.
واختتم الملك محمد السادس زيارته للمستشفى بالتبرع بالدم لضحايا الزلزال.
فنانون مغاربة يتبرعون لفائدة صندوق الزلزال
عبر مجموعة من الفنانين والمشاهير المغاربة عن انخراطهم في ملحمة التضامن والتآزر التي يقودها الشعب المغربي من أجل مساعدة ضحايا الزلزال الذي ضرب منطقة الحوز.
وساهم عدد من المشاهير المغاربة بمبالغ مالية مهمة في الحساب البنكي الذي خصص لصندوق تدبير الآثار المترتبة على الزلزال، كما أطلقوا نداء ودعوات عبر حساباتهم الرسمية بمنصات التواصل الاجتماعي يحثون من خلالها جمهورهم ومحبيهم على التبرع والمساهمة بمبالغ مالية مهما كان قدرها.
وأعربوا عن سعادتهم بالقيم النبيلة التي أبان عنها المغاربة قاطبة في هذه المحنة التي تمر منها البلاد.
سبتة ومليلية ترصدان أموالا لضحايا الزلزال
أكدت وكالة الأنباء الإسبانية “أوروبا بريس”، أن حكومتا سبتة ومليلية، برئاسة خوان فيفاس وخوان خوسيه إمبرودا المنتميين إلى الحزب الشعبي، اتفقتا على المساهمة بمبلغ إجمالي قدره 100 ألف أورو (50 ألف يورو لكل مدينة) “لمساعدة المتضررين من الزلزال المدمر الذي وقع في المغرب”.
وأوضح المكتب التنفيذي برئاسة خوان فيفاس، في تصريح لوسائل الإعلام، أن ألبرتو غايتان، وزير الرئاسة والداخلية، يقوم “بالتنسيق مع الإدارة النظيرة لمدينة مليلية بغرض وضع اللمسات الأخيرة على إجراءات توجيه هذه المساعدات إلى المغرب من خلال وزارة الخارجية الإسبانية”.
مطالب بتذاكر افتراضية لدعم ضحايا الزلزال
تعالت أصوات مجموعة من مناصري أندية كرة القدم الوطنية مطالبة رؤساء النوادي بطرح تذاكر افتراضية للبيع، وذلك للمساهمة في دعم ضحايا الزلزال الأخير الذي ضرب المملكة المغربية.
وتُطالب عدة جمعيات وفصائل مناصرة لأندية وطنية المكاتب المسيرة لأنديتها بطرح تذاكر افتراضية في أقرب وقت ممكن، حتى تعود الأرباح للفئات المتضررة من هذا الزلزال العنيف.