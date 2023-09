أكدت السلطات المحلية بمدينة الدار البيضاء المغربية أن خمسة أشخاص أصيبوا بجروح، مساء أمس الثلاثاء، إثر انهيار كلي لمنزل مكون من ثلاثة طوابق، مدرج ضمن الدور الآيلة للسقوط، كائن بحي الفرح.

