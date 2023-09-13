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المغرب : إصابة خمسة جرحى إثر انهيار منزل بمدينة الدار البيضاء

i24NEWS

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مدينة الدار البيضاء
AP/Abdeljalil Bounhar 2012 ©مدينة الدار البيضاء

وتدخلت السلطات المحلية والأمنية ومصالح الوقاية المدنية فور إشعارها بالحادث، قصد اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة، حيث جرى نقل المصابين إلى المستشفى

أكدت السلطات المحلية بمدينة الدار البيضاء المغربية أن خمسة أشخاص أصيبوا بجروح، مساء أمس الثلاثاء، إثر انهيار كلي لمنزل مكون من ثلاثة طوابق، مدرج ضمن الدور الآيلة للسقوط، كائن بحي الفرح.

https://twitter.com/i/web/status/1701693846181023755

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وتدخلت السلطات المحلية والأمنية ومصالح الوقاية المدنية فور إشعارها بالحادث، قصد اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة، حيث جرى نقل المصابين إلى المستشفى الإقليمي محمد بوافي وتأمين البنايات المجاورة الكائنة بحي الفرح.

https://twitter.com/i/web/status/1701716522819866977

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وبحسب المصادر فإن المعطيات الأولية ترجح أن هذا الانهيار قد يكون بسبب أشغال حفر الأساس الجارية ببناية مجاورة.

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