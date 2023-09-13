وقال رئيس الحكومة المغربي، في تصريح صحافي عقب هذا الاجتماع، إن اللجنة "بصدد وضع تصور لتنفيذ التعليمات الملكية بشأن إعادة بناء المناطق المتضررة

عقدت الحكومة المغربية برئاسة عزيز أخنوش، الإثنين الماضي بالرباط، اجتماعا لوضع برنامج عاجل لإعادة تأهيل وتقديم الدعم لإعادة بناء المنازل المدمرة على مستوى المناطق المتضررة من الزلزال، وذلك تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس.

وقال رئيس الحكومة المغربي، في تصريح صحافي عقب هذا الاجتماع، إن اللجنة "بصدد وضع تصور لتنفيذ التعليمات الملكية بشأن إعادة بناء المناطق المتضررة وتعويض المتضررين الذين فقدوا مساكنهم، وسيتم الإعلان رسميا عن هذا التصور في الأيام المقبلة بعد تدقيقه خلال الأسبوع الجاري".

وأشار أخنوش أنه يتم العمل "على بلورة عرض واضح ومدقق بهذا الشأن في الأيام المقبلة... وأنه يتم العمل، في الوقت الراهن، على إيجاد حلول لإيواء السكان في أفق إعادة بناء المنازل".

وسجل رئيس الحكومة المغربية أن وزارة الداخلية وكافة المصالح الأخرى "تبذل مجهودات كبيرة، وتشتغل بقوة خلال هذه الظرفية العصيبة، حيث تتركز الجهود على إنقاذ الأشخاص في وضعية صعبة، ودفن الموتى، إلى جانب تقديم المواد الغذائية ووسائل الإيواء"، مؤكدا أن هذه العمليات "تتطلب توفير إمكانيات كبرى".

وكان قد أفاد بيان للديوان الملكي، بأن الملك محمد السادس أعطى تعليماته، خلال جلسة العمل التي خصصت، السبت، "لبحث الوضع في أعقاب الزلزال المؤلم، بالإحداث الفوري للجنة بين وزارية مكلفة وضع برنامج عادل لإعادة تأهيل وتقديم الدعم، لإعادة بناء المنازل المدمرة على مستوى المناطق المتضررة من الزلزال".