حفل زفاف ينقذ سكان قرية مغربية من الزلزال المدمر

نجا سكان القرية جميعهم رغم الدمار الذي لحق بيوتهم الطينية جراء الزلزال المدمر

أنقذ حفل عرس سكان قرية مغربية من الزلزال المدمر الذي وقع الجمعة ودمر كافة منازل القرية المبنية من الحجر والطوب واللبن، وذلك خلال استمتاعهم بالموسيقى الشعبية الأمازيغية في فناء خارجي، حيث كان من المقرر إقامة حفل زفاف حبيبة أجدير (22 عاما) على مزارع التفاح محمد بوضاض (30 عاما) في قريته كطو، السبت، حيث أقامت عائلة العروس عرسا تقليديا قبل يوم من موعد الزفاف.

وفي مقطع فيديو ظهر فيه أحد المدعوين لحظة وقوع الزلزال الذي بلغت قوته 6.8 درجات، حيث انقلب مشهد الموسيقيين الذين يرتدون الأزياء المحلية ويعزفون على المزامير والطبول المصنوعة من جلد الماعز بصورة مفاجئة الى فوضى وظلام وصراخ.

وقال العريس بوضاض لرويترز وهو إلى جانب زوجته وما زالا يرتديان ملابس زفافهما بعد مرور حوالي أربعة أيام على الزلزال الذي دفن متعلقاتهما تحت الأنقاض إن الزلزال أصابه بالخوف على زوجته وهو ينتظرها في قريته.

وأضاف "أردنا أن نحتفل. ثم وقع الزلزال. لم أكن أعرف ما إذا كان علي أن أقلق على قريتها أم على قريتي".وأمسك بوضاض بيد زوجته وهو يتحدث. وعندما سُئل عن طريقة لقائهما، ابتسم بخجل واكتفى بالقول إن "القدر جمعهما".

وأضاف أن الزلزال أصاب زوجته أجدير بصدمة شديدة لدرجة أنها لم تعد ترغب في التحدث إلى الغرباء.ويشار الى أن سكان قرية ايغيل نتلغومت تحولت الى أنقاض وأصبح الكثير من سكانها بلا مأوى، لكن لم تقع بها وفيات أو إصابات خطيرة.

يواصل المشاركون الإسرائيليون في مؤتمر اليونسكو في الرياض نشاطهم بأعمال المؤتمر ومناقشة وضع 260 مواقع أثرية عالمية بينها 55 تواجه خطورة فورية،جراء أسباب مختلفة مثل الحروب كالحرب الدائرة بين أوكرانيا وروسيا.

שלשום ת