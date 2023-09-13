القاعدة يضيق الخناق على مدينة تمبكتو التاريخية ويقطع عنها كل الطرق

وتسبب القصف المتواصل على المدينة المحاصرة ومطارها، في توقيف الرحلات المدنية من وإلى المدينة، بعد أن أمطرها التنظيم المتطرف بوابل من قذائف الهاون.

للأسبوع الخامس على التوالي، يقوم تنظيم "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين" (القاعدة في الساحل) بتضييق الخناق على مدينة تمبكتو التاريخية، مركزا قصفه هذه المرة على مطار المدينة، الذي يشغله الجيش المالي ومليشيات فاغنر الروسية.

وتسبب القصف المتواصل على المدينة المحاصرة ومطارها، في توقيف الرحلات المدنية من وإلى المدينة، بعد أن أمطرها التنظيم المتطرف بوابل من قذائف الهاون.

وأصدرت شركة طيران "سكاي مالي" بيانا صحفيا بتاريخ الإثنين 11 سبتمبر/أيلول 2023، أعلنت فيه إلغاء رحلاتها من وإلى غاو وتمبكتو (شمال البلاد المتنازع عليه) لهذا الأسبوع.

وحسب البيان: "نظراً للتحذير الأمني الذي صدر هذا الصباح في مطار تمبكتو، كان لا بد من إلغاء الرحلات الجوية من وإلى تمبكتو. تسعى سكاي مالي جاهدة لتقييم الظروف الأمنية المتطورة في المطارات التي تخدمها الشركة بشكل يومي.

وكإجراء احترازي، تم إلغاء جميع الرحلات الجوية من وإلى غاو وتمبكتو المقررة هذا الأسبوع".

وكانت قد أعلنت الحركات الأزوادية المسلحة السيطرة على مدينة رئيسية في منطقة أزواد شمالي مالي، جاء هذا بحسب بيان صادر عن الناطق باسم الإطار الاستراتيجي الأزوادي.