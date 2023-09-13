الجيش المغربي يحبط عملية مسلحة لعناصر البوليساريو على مستوى الجدار الرملي

"بمجرد أن بدأت طائرة بدون طيار تابعة للقوات المسلحة الملكية في التحليق فوق المنطقة، غادرت العناصر المسلحة التابعة للبوليساريو المكان بسرعة"

قال مصدر مغربي مطلع بملف الصحراء لـ i24NEWS ، إن الجيش المغربي أحبط محاولة هجوم مجلس لعناصر جبهة البوليساريو على مستوى الجدار الرميلي، مشير إلى أن "أربع مركبات تابعة للبوليساريو، من بينها واحدة مزودة برشاش، وعلى متنها حوالي عشرة أفراد، اقتربت من موقع للجيش المغربي بالقرب من الجدار الرملي".

وأكد المصدر على أنه "بمجرد أن بدأت طائرة بدون طيار تابعة للقوات المسلحة الملكية في التحليق فوق المنطقة، غادرت العناصر المسلحة التابعة للبوليساريو المكان بسرعة"وتابع"بعد إحباط خطة الهجوم، عادت الطائرة بدون طيار إلى قاعدتها".

وتحاول البوليساريو تنفيذ عمليات ضد مواقع الجيش المغربي على مستوى الجدار الرملي، بالتزامن مع الأحداث الدولية المرتبطة بقضية الصحراء.

جدير بالذكر أنه في بداية شهر سبتمبر/أيلول الجاري، قُتل قائد المنطقة العسكرية السادسة أبا علي حمودي وأربعة عناصر مسلحة من جبهة البوليساريو، في غارة لطائرة بدون طيار تابعة للجيش المغربي.

وكانت الوكالة الرسمية التابعة لجبهة البوليساريو، الجمعة المنصرم ، "مقتل القائد الميداني بالمنطقة العسكرية السادسة والقيادي في الجبهة، وعضو الأمانة الوطنية، أبا علي حمودي وثلاثة من مرافقيه"، مشيرة إلى أن "القائد العسكري كان رفقة ثلاثة عناصر من الجبهة خلف الجدار الأمني، عندما تم قصفهم من طرف القوات المسلحة الملكية بصاروخ يرجح أنه انطلق من طائرة مسيرة تابعة للجيش المغربي".

وفي السياق قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، خلال مباحثاته مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء ستافان دي مستورا، الجمعة المنصرم، بحضور السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة السيد عمر هلال،"لا حل لنزاع الصحراء خارج مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية"