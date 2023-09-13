بالصور: الأقمار الصناعية تظهر آثار الدمار بعد اجتياح عاصفة دانيال المدن الليبية
تواجه مدينة درنة شرق ليبيا آثار الفيضانات الكارثية الناجمة عن العاصفة دانيال، التي ضربت بعد ظهر يوم الأحد
تواجه مدينة درنة شرق ليبيا آثار الفيضانات الكارثية الناجمة عن العاصفة دانيال، التي ضربت بعد ظهر يوم الأحد.
وتقول وزارة الداخلية في تحديث جديد أن عدد ضحايا عاصفة دانيال التي ضربت الساحل الليبي ارتفع الى 6872 فضلا عن وصول عدد المفقودين إلى 10000 كما خلفت "دانيال" 30000 شخص بلا مأوى.
صور الأقمار الصناعية تكشف حجم الأضرار في مدينة درنة:
تم الإبلاغ عن فقدان حوالي 10000 شخص، بعد أن تسببت العاصفة في انهيار سد، واجتاحت الفيضانات المدينة.
وأدت العاصفة إلى تفاقم الأوضاع في الدولة التي مزقتها الصراعات، وأرسلت العديد من الدول عروض المساعدة.