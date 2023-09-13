بالصور: الأقمار الصناعية تظهر آثار الدمار بعد اجتياح عاصفة دانيال المدن الليبية

تواجه مدينة درنة شرق ليبيا آثار الفيضانات الكارثية الناجمة عن العاصفة دانيال، التي ضربت بعد ظهر يوم الأحد

تواجه مدينة درنة شرق ليبيا آثار الفيضانات الكارثية الناجمة عن العاصفة دانيال، التي ضربت بعد ظهر يوم الأحد.

وتقول وزارة الداخلية في تحديث جديد أن عدد ضحايا عاصفة دانيال التي ضربت الساحل الليبي ارتفع الى 6872 فضلا عن وصول عدد المفقودين إلى 10000 كما خلفت "دانيال" 30000 شخص بلا مأوى.

صور الأقمار الصناعية تكشف حجم الأضرار في مدينة درنة:

HANDOUT / SATELLITE IMAGE ©2023 MAXAR TECHNOLOGIES / AFP تُظهر صورة الأقمار الصناعية هذه المقدمة من شركة ماكسار تكنولوجي لمحة عامة عن مدينة درنة شرق ليبيا قبل الفيضانات المفاجئة في 7 سبتمبر 2023.

HANDOUT / SATELLITE IMAGE ©2023 MAXAR TECHNOLOGIES / AFP تُظهر صورة الأقمار الصناعية هذه الصادرة في 12 سبتمبر 2023 بواسطة Planet Labs PBC منظرًا جويًا لمدينة درنة بعد الفيضانات المفاجئة في 12 سبتمبر 2023.

تم الإبلاغ عن فقدان حوالي 10000 شخص، بعد أن تسببت العاصفة في انهيار سد، واجتاحت الفيضانات المدينة.

HANDOUT / PLANET LABS PBC / AFP تُظهر صورة الأقمار الصناعية هذه الصادرة في 2 سبتمبر 2023 بواسطة Planet Labs PBC منظرًا جويًا لسد على الحافة الجنوبية لمدينة درنة قبل الفيضانات المفاجئة.

HANDOUT / PLANET LABS PBC / AFP تُظهر صورة الأقمار الصناعية هذه الصادرة في 12 سبتمبر 2023 بواسطة Planet Labs PBC منظرًا جويًا لسد على الحافة الجنوبية لمدينة درنة بعد الفيضانات المفاجئة.

وأدت العاصفة إلى تفاقم الأوضاع في الدولة التي مزقتها الصراعات، وأرسلت العديد من الدول عروض المساعدة.

THE PRESS OFFICE OF LIBYAN PRIME MINISTER / AFP الدمار الذي خلفته العاصفة دانيال في شرق ليبيا.

THE PRESS OFFICE OF LIBYAN PRIME MINISTER / AFP الدمار الذي خلفته العاصفة دانيال في شرق ليبيا.