وزارة السياحة المغربية تحث منظمي الرحلات وشركات الطيران لتشجيعهم على مواصلة برمجة وجهة المغرب

الفنادق في مراكش وأكادير والصويرة مفتوحة وما زالت الرحلات الجوية مجدولة، والمطلوب هو تقديم المساعدة ومن ثم التفكير في إعادة الإعمار

قال رئيس الكونفدرالية الوطنية للسياحة في المغرب حميد بن طاهر لـ i24NEWS، اليوم الأربعاء، "ليس لدي أدنى شك، سوف نتعافى، المغرب وجهة سياحية رئيسية"، موضحا أن الحاجة الملحة في هذه اللحظة تتعلق بمساعدة ضحايا الكوارث في الجبال وفي المناطق التي يصعب الوصول إليها، وأ‘رب عن تفاؤله بشأن مرونة هذا القطاع الحيوي في الاقتصاد، بعد زلزال الحوز بالمغرب.

واشار حميد بن طاهر إلى "أننا نتلقى الكثير من رسائل الدعم، ويساعدنا شركاؤنا في توضيح أن أهم الوجهات السياحية لم تتأثر، لأن المنشآت في هذه المدن مبنية وفقًا لمعايير أعلى بكثير لمكافحة الزلازل"مؤكدا على أن "وسائل الإعلام قامت بالدمج بين منطقة مراكش ومراكش نفسها" وأضاف أن "مركز الزلزال يقع على بعد 150 كيلومترا من مراكش"، مؤكدا أن "إلغاء السفر كان أقل من المتوقع" وتابع أن "الفنادق في مراكش وأكادير والصويرة مفتوحة وما زالت الرحلات الجوية مجدولة، والمطلوب هو تقديم المساعدة ومن ثم التفكير في إعادة الإعمار، الأمر الذي سيتطلب موارد وإجراءات كبيرة على مدى هذه المدة"، مشيرا إلى أنه لم يتواجد أي سائح. أصيب في الزلزال. وقال: "أنا لا أقلل من ذلك، لكن يجب أن يكون واضحا أن الضرر الأكبر وقع في الأطلس". وختم قائلا: "ليس لدي أدنى شك في قدرة السياحة المغربية على الانطلاق من جديد، لكن حالة الطوارئ الحالية تتمثل في التعبئة لمساعدة السكان".

وفي السياق تعهدت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني والمهنيون في القطاع بتعبئة كل جهودهم إلى جانب المصالح والمؤسسات التابعة للوزارة، وثمنوا التنسيق القائم حتى الآن.

وفي هذا السياق، ثم التطرق خلال هذا الإجتماع إلى الإجراءات التي بادر بها المهنيون في هذا المجال، مثل توزيع الخيام والأسرة والوجبات، مع إلتزامهم بتعزيز وتكثيف هذه العمليات والمساهمة بطريقة منسقة في الصندوق الخاص رقم 126 الذي تم وضعه لتدبير آثار الزلزال.

علاوة على ذلك، تم الاتفاق على إعداد قائمة الفنادق المغلقة حاليا في مراكش وأكادير وورزازات وتحديد طاقتها الاستيعابية والتي يمكن وضعها رهن إشارة السلطات المختصة لإيواء المتضررين.

كما تم التطرق إلى استئناف الأنشطة السياحية، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية المتعلقة بالاستئناف الفوري للأنشطة الاقتصادية. وفي هذا السياق، ذكر المكتب الوطني المغربي للسياحة أنه بادر، في اليوم الموالي للزلزال، إلى ربط الإتصال مع منظمي الرحلات السياحية وشركات الطيران، من أجل طمأنتهم وتشجيعهم على مواصلة برمجة وجهة المغرب.

كما تم الاتفاق أيضا على مكافحة انتشار المعلومات الكاذبة المتعلقة ببلادنا من خلال إعتماد تواصل ملائم، يعكس الجهود الحقيقية المبذولة مع تسليط الضوء على الثقة التي تحظى بها وجهة المغرب لدى الشركاء الدوليين.