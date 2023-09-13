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الجزائر: تبون يستقبل السفيرة الأمريكية لدى الجزائر وعطاف يستقبل المبعوث الشخصي لغوتيريش إلى الصحراء

i24NEWS

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يلقي الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون كلمة خلال مراسم التوقيع في جناح الشرف بمطار الجزائر العاصمة في 27 أغسطس 2022
Ludovic MARIN / AFPيلقي الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون كلمة خلال مراسم التوقيع في جناح الشرف بمطار الجزائر العاصمة في 27 أغسطس 2022

أعرب عطاف عن "بعث مسار المفاوضات المباشرة بين المغرب والبوليساريو، دون شروط مسبقة وبحسن نيّةـ قصد التوصل إلى حل سياسي يصون حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير"

ذكر بيان للرائسة الجزائرية، أن عبد المجيد تبون، استقبل سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية  لدى الجزائر، إليزابيث مور أوبين، ، اليوم الأربعاء، "بطلب منها"، في ما استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم الأربعاء، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، ستافان دي ميستورا.

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وبحسب بيان لوزارة الخارجية، تندرج هذه الزيارة في إطار الجولة التي يقوم بها المبعوث الشخصي للأمين العام إلى المنطقة منذ بداية الشهر الحالي،"وتنقل ستافان دي ميستورا أولاً إلى الأراضي الصحراوية وأجرى في مرحلة لاحقة مشاورات منفصلة مع طرفي النزاع، المملكة المغربية وجبهة البوليساريو"

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وفي السياق جدّد أحمد عطاف التأكيد على دعم الجزائر التام للجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش. ومبعوثه الشخصي إلى الصحراء،وأعرب عن تطلعه في "أن تكلّل هذه المساعي بإعادة بعث مسار المفاوضات المباشرة بين طرفي النزاع، المملكة المغربية وجبهة البوليساريو، دون شروط مسبقة وبحسن نيّةـ قصد التوصل إلى حل سياسي يصون حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير"

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كما نوّه في ذات السياق بثبات مجلس الأمن في اعتباره قضية الصحراء الغربية قضية تصفية استعمار. تخضع معالجتها لتفعيل ركيزة من الركائز التي تقوم عليها المنظومة الأممية. ألا وهي حق الشعوب في تقرير المصير.

وفي ختام زيارته إلى الجزائر، من المنتظر أن يتوجّه إلى موريتانيا، باعتبار البلدين طرفين مراقبين في المسار الذي تقوده الأمم المتحدة.

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