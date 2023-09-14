زلزال المغرب: هزة ارتدادية بقوة 4.8 درجة تضرب في إقليم الحوز

ضربت هزة ارتدادية، بقوة 4,8 درجات على مقياس ريختر صباح الخميس، مركز الزلزال الذي ضرب ليلة الجمعة/ السبت إقليم الحوز شمالي المغرب

ضربت هزة ارتدادية، بقوة 4,8 درجات على مقياس ريختر صباح الخميس، مركز الزلزال الذي ضرب ليلة الجمعة/ السبت إقليم الحوز شمالي المغرب.

وضرب الزلزال عدة مدن كبرى مثل العاصمة الرباط والدار البيضاء ومكناس وفاس ومراكش (شمال)، وأغادير وتارودانت (وسط)، على ما صرح مسؤول بالمعهد المغربي للجيوفيزياء (حكومي) للأناضول فضل عدم ذكر اسمه.

وأوضح أن الهزة "سجلت حوالي الساعة 6:35 صباحا بالتوقيت المحلي (5:35 ت.غ)".

وحسب أحدث بيانات وزارة الداخلية المغربية، فقد أسفر الزلزال الكبير عن 2946 حالة وفاة و5674 إصابة، إضافة لدمار مادي كبير مسح عن وجه الأرض قرى كاملة وعائلات بأكملها وسط هبة شعبية مغربية لافتة للتبرع بالدم وتقديم المساعدات الإنسانية الى جانب ومساعدات دولية محترفة محدودة، سمح بها الملك محمد السادس.

أمس الأربعاء، ضربت هزة ارتدادية بقوة 3.8 درجات على مقياس ريختر، مناطق قريبة من مركز زلزال يوم الجمعة الماضي.

وأفيد حينها "بوقوع هزة ارتدادية قوتها 3.8 درجات في مركز زلزال الجمعة، وشعر بها سكان الحوز ومراكش والمناطق المجاورة". ووقعت الهزة بحسب المسؤول "حوالي الساعة 4:45 عصرا بالتوقيت المحلي 3:45 (ت.غ)".

أشار تقرير إلى أن الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب مؤخرا أثار حيرة واهتمام عدد من العلماء والمتخصصين الذين وصفوه أنه كان مفاجئا و"غير عادي".

وبحسب العلماء فقد وقع الزلزال في صفائح لم يسبق أن رصد بها نشاط زلزالي هذا عدا عن أن الأمر غير المعتاد هو في أن الصفائح الأفريقية والعربية أصبحت أكثر نشاطا وأن القارة الأفريقية تتأثر بنشاط زلزال لم يكن من قبل".